Eurosport
Поллюция моды. Пачка с колготами для «Барселоны» и еще 6 фэшн-вариантов для футбольных клубов
Как выглядели бы джерси лучших клубов мира и «Томи», если бы их разрабатывали борцы за правду.
Джерси «Арсенала»
Набор «ПСЖ»
Комплект для мальчишек «Боруссии»
Форма для моделек из «Реала»
Совсем домашняя для «Томи»
Счастливый комплект «Ювентуса»
Типичная форма «Барсы»
Когда Артем Мазилкин не страдает ерундой, он пишет тексты:
Славные парни. Спортсмены-диверсанты, совершавшие подвиг в тылу врага
«Я хорошо умираю». Легенда «Челси» Франк Лебёф завоевывает кино и театр
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте