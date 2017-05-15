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Поллюция моды. Пачка с колготами для «Барселоны» и еще 6 фэшн-вариантов для футбольных клубов

Поллюция моды. Пачка с колготами для «Барсы» и еще 6 фэшн-вариантов для футбольных клубов
Артем Мазилкин

Как выглядели бы джерси лучших клубов мира и «Томи», если бы их разрабатывали борцы за правду.

Джерси «Арсенала»

Труформы

Набор «ПСЖ»

Труформы

Комплект для мальчишек «Боруссии»

Труформы

Форма для моделек из «Реала»

Труформы

Совсем домашняя для «Томи»

Труформы

Счастливый комплект «Ювентуса»

Труформы

Типичная форма «Барсы»

Труформы

Когда Артем Мазилкин не страдает ерундой, он пишет тексты:

Славные парни. Спортсмены-диверсанты, совершавшие подвиг в тылу врага

«Я хорошо умираю». Легенда «Челси» Франк Лебёф завоевывает кино и театр

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