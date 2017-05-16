«Я ворвался на территорию неверных и борюсь с ними как лев». Сборник Германии, воевавший за ИГИЛ

Первое детское впечатление Бурака Карана – посещение мечети Вупперталя, куда его родители переехали из Турции в начале 80-х. Во время молитвы неугомонному Бураку не сиделось на месте – он мечтал поскорее умотать к друзьям на улицу и гонять мяч, пока не потемнеет в глазах. От баловства его сдерживал только строгий взгляд отца, который приучил парня, что Аллах всегда на первом месте.

К двенадцати годам подвижного и техничного крепыша забрали в школу подготовки леверкузенского «Байера». «Бурак был не по годам рассудительным на поле и в жизни. Никто не сомневался в его успешной карьере», – сокрушается полузащитник Кевин-Принс Боатенг, с которым они вместе играли за Германию U-16 и U-17 (на фото – предпоследний в верхнем ряду). В команде 16-летних Каран выжигал середину поля вместе с Сами Хедирой – они отлично дополняли друг друга.

Все изменилось в 2006-м, когда Бурак порвал крестообразные связки на левом колене. Полузащитник форсировал восстановление и случился рецидив, после чего Каран пропустил еще один сезон. Во время простоя парень часто читал и смотрел видео о конфликтах в горячих точках планеты. «Брат говорил, что деньги и карьера для него не важны, и часто произносил слово «джихад». Он сочувствовал пострадавшим», – рассказала сестра футболиста Зухал.

Травма отложила отпечаток на игру Бурака – его будто поставили на паузу. Опорник подсознательно берег колено, проигрывал единоборства и не успевал за развитием событий на поле. «Каран искал утешение в Аллахе, – рассказал тренер футболиста в «Ганновере» Маркус Олм. – Он молился пять раз в день в сторону Мекки и соблюдал пост. Я с пониманием относился, если он молился прямо во время занятия. Я бы не назвал его фанатиком – Бурак получал удовольствие от жизни и прекрасно ладил с игроками».

Последний матч в карьере Каран сыграл 28 марта 2008 года в составе «Алемании». Полузащитник вышел на замену вместо Льюиса Холтби, который через два года дебютировал в национальной команде Германии. Бураку было всего 20 лет, но из-за травм он чувствовал себя стариком. Футболист вернулся в Вупперталь, где его завербовали братья Эрдоганы. Каран вступил в их группу радикальных салафитов и полтора года помогал в сборе гуманитарной помощи для беженцев.

После начала войны в Сирии в 2011-м Бурак отправился на войну с неверными. «Он не был террористом, только контролировал поставки гуманитарных грузов, – уверял брат футболиста Мустафа. – Да, Бурак использовал автомат. А вы хотели, чтобы он оборонялся камнем?» Немецкая прокуратура установила, что Каран не только защищался. В 2010-м он ездил в лагерь подготовки террористов ИГИЛ на границе между Афганистаном и Пакистаном. Верный слуга Аллаха взял имя Абдулла аль-Турки и позировал на фоне флага исламистской террористической организации «Мохамед Махмуд», которая проповедует теократию.

Бурак забрал в Сирию жену Гулсум, двух малолетних детей и заявил: «Я ворвался на территорию неверных и борюсь с ними как лев». Жизнь Карана оборвалась в октябре 2013-го во время бомбардировки поселков вокруг Алеппо, а местонахождение его семьи не известно до сих пор. «Мы продолжаем их поиски, даже несмотря на возможную гибель», – не теряет надежду Мустафа Каран.

По данным федеральной разведывательной службы Германии, на территории страны действует около 30 исламских организаций, включающих более 40 тысяч человек. Большинство из них – молодые люди из семей иммигрантов, которых активно вербуют сектанты и террористы. Они преподносят войны в Афганистане, Ираке и Серии как нападение на всех мусульман, и поэтому никто из верующих не должен остаться в стороне. В группе повышенного риска – женщины.

Каран мечтал о большой футбольной карьере, но после серьезной травмы отказался от игры за средние команды и отчаялся. Футболист искал утешение в служении Аллаху, а оказался всего лишь инструментом для реализации бесчеловечных идей религиозных фанатиков.

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