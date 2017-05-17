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Marca: ФИФА перенесет вручение приза лучшему игроку года на лето
Логичное решение.
ФИФА собирается вручать приз «The Best» не по итогам календарного года, а по итогам сезона, поскольку подавляющее большинство национальных чемпионатов заканчивается в мае.
Организация хочет дистанцироваться от награды «Золотой мяч», учрежденной журналом France Football, сообщает Marca.
- С 2010 по 2015 годы ФИФА и France Football вручали приз лучшему игроку мира совместно.
- Ближайшая церемония вручения приза «The Best» запланирована на 23 октября.
- В 2016 году лучшим игроком мира был признан форвард «Реала» Криштиану Роналду.
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