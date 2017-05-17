В Госдуме предложили взымать 20% за вложения в иностранные спортивные команды

«Мы считаем, что надо вводить сбор на любую транзакцию, на любое вложение в иностранные спортивные активы и команды. Будь любезен – перечисли 20% на программу развития физической культуры и спорта в России», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев.

В настоящее время несколько российских бизнесменов владеют акциями иностранных футбольных клубов.

Роману Абрамовичу принадлежит «Челси».

Часть акций «Арсенала» принадлежит Алишеру Усманову.

Дмитрий Рыболовлев владеет «Монако».

Лучший спортивный телеграм