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В Госдуме предложили взымать 20% за вложения в иностранные спортивные команды

В Госдуме предложили взымать 20% за вложения в иностранные спортивные команды
Р-Спорт

53 мин. назад

Будь патриотом.

«Мы считаем, что надо вводить сбор на любую транзакцию, на любое вложение в иностранные спортивные активы и команды. Будь любезен – перечисли 20% на программу развития физической культуры и спорта в России», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев.

  • В настоящее время несколько российских бизнесменов владеют акциями иностранных футбольных клубов.
  • Роману Абрамовичу принадлежит «Челси».
  • Часть акций «Арсенала» принадлежит Алишеру Усманову.
  • Дмитрий Рыболовлев владеет «Монако».

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