Eurosport
В Госдуме предложили взымать 20% за вложения в иностранные спортивные команды
Будь патриотом.
«Мы считаем, что надо вводить сбор на любую транзакцию, на любое вложение в иностранные спортивные активы и команды. Будь любезен – перечисли 20% на программу развития физической культуры и спорта в России», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев.
- В настоящее время несколько российских бизнесменов владеют акциями иностранных футбольных клубов.
- Роману Абрамовичу принадлежит «Челси».
- Часть акций «Арсенала» принадлежит Алишеру Усманову.
- Дмитрий Рыболовлев владеет «Монако».
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