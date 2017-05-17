Eurosport
Василий Уткин: «Признаю интерес и любовь к Чемпионшипу, но мне нужны другие вызовы»
Увы.
Экс-комментатор телеканала Eurosport рассказал, почему приостановил карьеру.
«Я не завершил, а приостановил карьеру телекомментатора. Как долго это продлится зависит не от меня, а от предложений, которые поступят.
Я, конечно, признаю свой интерес и любовь к Чемпионшипу, но мне нужны другие вызовы. В своей жизни я комментировал три финала Лиги чемпионов, а также много важных матчей на чемпионате мира и чемпионате Европы. В связи с этим я ищу новый вызов для себя», – заявил Василий в эфире «Спорт ФМ».
- Василий Уткин комментировал на каналах Eurosport матчи MLS, Чемпионшипа, юношеских сборных.
- Кроме футбола комментатор работал на теннисных эфирах.
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