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Василий Уткин: «Признаю интерес и любовь к Чемпионшипу, но мне нужны другие вызовы»

Уткин: «Признаю интерес и любовь к Чемпионшипу, но мне нужны другие вызовы»
Eurosport

27 мин. назад

Увы.

Экс-комментатор телеканала Eurosport рассказал, почему приостановил карьеру.

«Я не завершил, а приостановил карьеру телекомментатора. Как долго это продлится зависит не от меня, а от предложений, которые поступят.

Я, конечно, признаю свой интерес и любовь к Чемпионшипу, но мне нужны другие вызовы. В своей жизни я комментировал три финала Лиги чемпионов, а также много важных матчей на чемпионате мира и чемпионате Европы. В связи с этим я ищу новый вызов для себя», – заявил Василий в эфире «Спорт ФМ».

  • Василий Уткин комментировал на каналах Eurosport матчи MLS, Чемпионшипа, юношеских сборных.
  • Кроме футбола комментатор работал на теннисных эфирах.

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