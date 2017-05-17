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Молодой кубинец сотворил худшую имитацию штрафного форварда «Реала» Криштиану Роналду

Молодой кубинец сотворил худшую имитацию штрафного Роналду
Eurosport

29 мин. назад

Лучше бы Карел Эспино не строил из себя героя.

Забавный эпизод произошел в матче сборных Кубы и США не старше 17 лет. В первом тайме при счете 1:1 кубинцы получили право на штрафной удар на внушительном расстоянии от ворот.

Эспина, невзирая на дистанцию, почувствовал в себе суперзвездную мощь, принял коронную стойку Криштиану и двинул.

  • Матч завершился победой сборной США со счетом 6:2.

Страница, которая научит бить лучше

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