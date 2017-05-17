Молодой кубинец сотворил худшую имитацию штрафного форварда «Реала» Криштиану Роналду

Забавный эпизод произошел в матче сборных Кубы и США не старше 17 лет. В первом тайме при счете 1:1 кубинцы получили право на штрафной удар на внушительном расстоянии от ворот.

Эспина, невзирая на дистанцию, почувствовал в себе суперзвездную мощь, принял коронную стойку Криштиану и двинул.

Матч завершился победой сборной США со счетом 6:2.

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