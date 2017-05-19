Антибетман. Ничья «МЮ» и еще 4 ставки, после которых ты будешь брать в долг до зарплаты

Сезон заканчивается, стимулов нет, мощные ставки делать опасно – лучше приберечь бюджет до Кубка Конфедераций, а лучше вообще до августа. Если этот грамотный совет кажется вам идиотским – вперед, изучайте гениальные прогнозы и радуйтесь новым проигрышам.

Ставка для тех, кто еще верит в сказки

В четверг защитники «Лестера» бегали от форвардов «Тоттенхэма» быстрее, чем социопаты – от консультантов в магазине. Ужасающий домашний позор (1:6) можно смыть только одним способом – заглянуть в трусы, убедиться, что там еще не все размякло, а после этого настроиться на игру с «Борнмутом» так, словно этот матч – золотой.

На победу экс-чемпионов Англии дают коэффициент 1,89 – адекватная котировка, учитывая, что «лисы» могут подняться на десятое место в АПЛ, то есть финишировать на уровне прошлогоднего «Челси» («синие» тогда тоже защищали титул).

Всем, кто считает, что у «Лестера» осталась гордость, строго рекомендуется грузить на их триумф в последнем туре. 21 мая, 17:00.

Ставка для тех, кто любит экстрим

Жозе Моуринью уже подтвердил, что из-за финала Лиги Европы средний возраст основы «МЮ» в матче против «Кристал Пэлас» будет примерно таким же, как средний возраст слушательниц Егора Крида. С одной стороны, мальчишки в сочетании с резервистами могут выйти и разорвать. С другой – выскочить на газон «Олд Траффорд» и крепко облажаться.

Самый вероятный вариант – нейтральный, то есть ничья за 3,3. «Пэласу» – почетно, «дьяволам» – не стыдно. Тем более, как показывает этот сезон, выбирать ничью в матчах с «МЮ» – чертовски прибыльное дело. 21 мая, 17:00.

Ставка для Евгения из Харькова

ЦСКА принимает «Анжи», и есть риск, что махачкалинцы сыграют вандефульно. Во-первых, они в целом неплохо сопротивляются топам. Во-вторых, Александру Григоряну после двух поражений (и пяти матчей без побед) срочно нужно набирать очки, чтобы остаться в клубе на следующий сезон. В-третьих, дагестанцы рискуют оказаться в зоне стыковых встреч. Мотивации – навалом.

Проблема в том, что если «Анжи» отберет очки у армейцев, гимн Лиги чемпионов зазвучит в Петербурге. Лучший вариант для президента ЦСКА – найти надежную букмекерскую биржу и загрузить несколько миллионов евро на непоражение «Анжи». С таким коэффициентом (5,0) можно надежно застраховать себя от убытков из-за непопадания в ЛЧ. 21 мая, 15:00.

Ставка для тех, кто следит за страйкерскими гонками

В четверг вечером Ромелу Лукаку спокойно качал бицепс и слушал Эминема, когда айфон начал издавать странные звуки. Шумело приложение, отвечающее за футбольные уведомления. «Харри Кейн оформил покер в ворота «Лестера», – прочитал Ромелу и со всей дури метнул w-образную штангу в зеркало. Стекло раскололось, а злобный Лукаку уже вовсю пинал тренажер для раскачки груди.

Теперь, чтобы обогнать Кейна и обрадовать Мино Райолу, бельгийцу придется расплющить «Арсенал». Один гол «Эвертона» гарантирован, коэффициент (1,51) терпимый, так что ставить нужно именно на это событие. Заработать +50% к банку на чистой ненависти – отличный бизнес. 21 мая, 17:00.

Ставка для тех, кто не верит в честность РФПЛ

Чиновники РФС говорят, что сейчас договорных матчей в чемпионате России не бывает – не то что 10 лет назад. 10 лет назад тогдашние функционеры, как ни странно, говорили то же самое: ура, наступили светлые времена, странных игр нет, не то что в девяностые. В общем, выводы по этой риторике сделать нетрудно.

Если у вас нет иллюзий по поводу российской Премьер-лиги, можно навариться на разочаровании. «Крылья» обыграют «Терек» за 1,89 (где-то такое уже было), «Уфа» и «Урал» сгоняют вничью (дают 3,18), а «Оренбург» и «Ростов» тоже наберут по очку (коэффициент – 3,08). «Арсенал» – до свидания, «Оренбург» – в стыках. Вместе с ним – либо «Крылья», либо «Анжи». Все игры последнего тура начинаются в 15:00. И если прогноз сбудется, чемпионат нужно будет завершать минутой молчания.

Другие величайшие произведения Павла Городницкого:

«Он может захлопнуть свое жирное хайло». 9 видов спорта, с которыми связан Дональд Трамп

Жить в своей голове. Чему учит крах игрока «Лестера» Рияда Мареза