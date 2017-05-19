Массимо Каррера: «Я обязательно напишу книгу о работе в «Спартаке»

«Знал, что Спартак можно сравнить с «Ювентусом». Традиции, количество побед, болельщики. Конечно, когда меня позвали в «Спартак», я не долго думал над предложением.

Напишу ли я книгу о работе в «Спартаке»? Это обязательно случится. Это очень хороший опыт, очень сложно работать вдалеке от семьи. Что-то я обязательно напишу. Кого я упомяну в этой книге? Я еще не начал писать ее, пока не знаю.

Собираюсь ли я покинуть клуб? Я и не думал, чтобы уйти отсюда. У нас будет опыт в Лиге чемпионов. Есть очень много всего, что удерживает меня в «Спартаке», – цитирует Карреру «Спорт FM».

Массимо Каррера возглавил «Спартак» перед вторым туром чемпионата России.

Под его руководством красно-белые стали чемпионами впервые за 16 лет.

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