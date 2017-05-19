Изящный финт и ассист Хави, который доказывает, что он до сих пор в огромном порядке

В Дохе в пятницу был открыт первый стадион к чемпионату мира-2022. К этому событию был приурочен финал Кубка Эмира между «Аль Саддом» и «Аль Райяном».

По истечении 90 минут игры счет был 1:1. Решающий вклад в победу «Аль Садда» внес Хави, который роскошно обработал мяч в центре поля и выдал передачу на партнера по команде Джугурта Амруна, забившего победный мяч.

Стадион «Халифа», на котором был проведен матч, был закрыт на реконструкцию в 2014 году. Его вместимость была увеличена с 50 до 68 тысяч зрителей.

Хави выступает за «Аль Садд» с 2015 года.

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