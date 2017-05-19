Other Agency

Изящный финт и ассист Хави, который доказывает, что он до сих пор в огромном порядке

Изящный финт и ассист Хави, который доказывает, что он до сих пор в огромном порядке
Eurosport

43 мин. назад

Экс-полузащитник «Барселоны» помог «Аль Садду» завоевать Кубок Эмира.

В Дохе в пятницу был открыт первый стадион к чемпионату мира-2022. К этому событию был приурочен финал Кубка Эмира между «Аль Саддом» и «Аль Райяном».

По истечении 90 минут игры счет был 1:1. Решающий вклад в победу «Аль Садда» внес Хави, который роскошно обработал мяч в центре поля и выдал передачу на партнера по команде Джугурта Амруна, забившего победный мяч.

  • Стадион «Халифа», на котором был проведен матч, был закрыт на реконструкцию в 2014 году. Его вместимость была увеличена с 50 до 68 тысяч зрителей.
  • Хави выступает за «Аль Садд» с 2015 года.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Раскрыт секрет успеха в плей-офф НХЛ

03:25
Популярные видео
Трейлер гонки Preakness Stakes
 110 просмотров12 ч
Видео о том, как Суббан сначала вытащил «Нэшвилл» из ямы, а затем засунул обратно в овертайме
1 026 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться