«2 года с Ван Галом – как 5 с кем-то другим». Почему Райан Гиггз не станет большим тренером

Вечером 30 апреля английские полицейские заметили мужчину, который слонялся возле трассы Эклс-Олд-роуд в полнейшей растерянности. Парня осмотрели и доставили в больницу с подозрением на психическое расстройство. Через три дня выяснилось, что на ночную прогулку вышел полузащитник «Эвертона» Аарон Леннон. Причина сумасшествия – адский стресс из-за карьерных провалов.

Легендарный вингер «МЮ» Райан Гиггз отреагировал на эту новость колонкой в The Telegraph. Валлиец рассказал, что даже самые крутые футболисты часто чувствуют себя никчемными – особенно когда у них нет ответов на простые вопросы. «Почему он не может отдать нормальный пас? Почему он всегда травмирован? Что с ним вообще происходит? Это же постоянный стресс. Иногда после поражений я два дня не выходил из дома», – писал Райан.

Еще Гиггз признался, что после ухода из «МЮ» (лето-2016) посещал психиатра, чтобы подготовить себя к новой жизни. Доктор посоветовал играть в мини-футбол, качаться в зале и почаще болеть за сына, который тоже пинает мяч. Райан послушно выполнил все указания и безболезненно пережил расставание с клубом, в котором провел 28 лет.

Сейчас валлиец мечтает стать великим тренером. У него уже давно есть лицензия, он работал с детьми (учил маленького Лингарда) и даже практиковал в АПЛ – управлял «дьяволами» в конце сезона-2013/14, когда Глэйзеры вышвырнули из клуба Мойеса. Самым полезным Гиггз считает время, проведенное рядом с Ван Галом. «Я ассистировал ему два года. Это как пять лет с другим тренером», – восхищается Райан, добавляя, что пришло время самому быть главным.

Проблема в том, что валлиец абсолютно не создан для этой работы.

Как только ему исполнилось 30 лет, он полностью замкнулся на себе, чтобы продлить карьеру футболиста. Гиггз нанимал коучей для восстановления, следил за питанием и увлекся йогой – в итоге доиграл до сорока, но в полном отрыве от раздевалки. Он был авторитетом, но не был лидером. Его друзьями так и остались ребята из «Класса-92» – с остальными он общался на уровне «привет-пока».

Валлиец был суперпрофессионалом и гениально оградил себя от стрессов при помощи полнейшего расслабления. Четыре года назад он давал интервью бывшему партнеру Гари Невиллу и сказал, что наслаждается каждой секундой, проведенной на поле – даже теми моментами, когда «МЮ» проигрывает. Гиггз создал для себя шикарную зону комфорта: открывая свежие газеты, он знал, что его не будут критиковать, ведь выходить на поле в таком возрасте в принципе почетно.

Эта тактика эффективна, если ты играешь сам, но быть тренером – по умолчанию адский стресс. Ты отвечаешь не за только себя, но и за своих игроков и результат – Райан к такому совершенно не привык, ему это вообще противопоказано. Например, рассуждая о сотрудничестве с Ван Галом, Гиггз с удовлетворением отметил, что вся ответственность в команде лежала на Луи («Мне это нравилось», – не скрывал валлиец).

Летом прошлого года Райан расстался с «МЮ» и сказал, что хочет поработать в либо в проблемном клубе Премьер-лиги, либо вообще в Чемпионшипе. Осенью с Гиггзом беседовали люди из «Суонси», но там молодого коуча посчитали слишком неопытным. Валлиец, в свою очередь, заявил, что у «лебедей» просто недостаточно амбиций.

После «Суонси» Райаном интересовались «Ноттингем Форест» и «Уиган», но Гиггз почему-то до сих пор безработный. Последняя история – про «Мидлсбро»: букмекеры называли икону «МЮ» главным фаворитом на должность менеджера в Чемпионшипе, но Daily Mail утверждает, что Райан уже выпал из шорт-листа.

Ситуация выглядит крайне тоскливо. Гиггзу 43 года – с юниорами работать уже поздно. Быть ассистентом он не хочет сам. Попыток зацепиться за пост в более-менее приличном клубе тоже нет – Райан ведет себя слишком кокетливо и разборчиво, им явно движет страх неудачи. Судя по всему, он рассчитывал принять «МЮ» в конце прошлого сезона и мутировать в кого-то вроде Зидана, но об этих планах давно пора забыть: Гиггза выставили за ворота «Олд Траффорда», так что вернуться можно только после успешной практики в клубах поменьше.

Валлиец мог бы стать хорошим инструктором по восстановлению или почетным послом «Юнайтед» (как другие ветераны), но для него это слишком мелко. Чем больше времени проходит, тем отчетливее Райан понимает: денег достаточно, времени полно, а рисковать репутацией не хочется – лучше запомниться победителем. Похоже, большой футбол в его жизни закончился – либо надолго, либо навсегда.

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