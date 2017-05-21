Прощание Филиппа Лама и Хаби Алонсо, феерия «Ромы» и другие сантименты дня

Германия

Ройс и Обамеянг вытащили «Дортмунд» в основную сетку Лиги чемпионов

За 20 минут до конца матча против «Вердера» дортмундцы горели со счетом 2:3, а тренер желто-черных Томас Тухель напоминал папашу, который мечется под окнами роддома в ожидании тройни. Если бы счет не изменился, а «Хоффенхайм» накостылял в параллельном матче «Аугсбургу», то прямая путевка в Лигу чемпионов досталась бы команде самого молодого тренера Бундеслиги Юлиана Нагельсманна.

У «Вердера» зажигал скандалист Макс Крузе. На счету нападающего, который привел проститутку в отель сборной Германии в прошлом году, а позже выложил в твиттер ролик, где он читает рэп голым, гол + пас. Дортмундцев выручили главные звезды – Ройс и Обамеянг. Марко заработал пенальти и сравнял счет на 73-й минуте, а габонец забил победный мяч с точки за три минуты до конца основного времени (4:3).

«Хоффенхайм» так и не забил (0:0) и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

А еще:

Обамеянг настрелял 31 мяч в Бундеслиге-2016/17 и опередил на один гол Роберта Левандовского в гонке бомбардиров.

Последний раз двум игрокам Бундеслиги удавалось достичь этой отметки в сезоне-1973/74. Герд Мюллер, выступавший за «Баварию» и форвард мёнхенгладбахской «Боруссии» Юпп Хайнкес забили по 30 мячей.

«Бавария» попрощалась с Ламом и Хаби Алонсо разгромом «Фрайбурга»

Мюнхенцы казнили «бразильцев из Брейсгау» уже на четвертой минуте – Роббен продырявил вратаря после классического смещения с правого фланга и четкого удара в дальний угол. В середине второго тайма Видаль упаковал второй мяч дальним ударом, а в компенсированное время Рибери и Киммих добили «Фрайбург» (4:1).

После матча прошло трогательное прощание с Филиппом Ламом и Хаби Алонсо, которые провели последний матч в карьере.

«Бавария» ввела капитана Филиппа Лама в клубный Зал славы

А еще:

Лам закончил карьеру на отметке в 250 побед в Бундеслиге. Больше только у Оливера Кана и Манфреда Кальца.

«Бавария» продлила забивную домашнюю серию до 53 матчей и идет на повторение рекорда периода 1979-1982 (77 матчей).

«Гамбург» спихнул «Вольфсбург» в переходные матчи

Команды решали, кому из них играть против «Айнтрахта» из Брауншвейга, который на 99% займет третье место во второй Бундеслиге. «Волки», которых устраивала ничья, стартовали мощнее – Кнохе замкнул навес с правого фланга. «Гамбург» отыгрался через девять минут, когда Костич четко пробил с линии штрафной. Устраивавший «Вольфсбург» счет держался до 88-й минуты, у «динозавров» не было очевидных моментов, пока на замену не вышел Лука Вальдшмидт. 21-летнему форварду хватило двух минут, чтобы замкнуть ударом головой навес Костича с левого фланга и вытащить никогда не вылетавший «Гамбург» из опасной зоны (2:1).

«Вольфсбург» набрал одинаковое количество очков с «Майнцем» (37), но скатился в буферную зону из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

А еще:

Вальдшмидт шел к первому голу в Бундеслиге 679 минут.

А еще в Германии:

«Байер» разбил «Герту» на выезде с неприличным счетом 6:2, 17-летний Кай Хаверц оформил дубль.

Третий бомбардир турнира нападающий «Кельна» Антони Модест (25 мячей) – единственный из полевых игроков в этом сезоне, выходивший в основе во всех 34 матчах.

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Италия

«Рома» перебила «Кьево» и продолжает преследование «Юве»

Команда Спаллетти плохо настроилась на середняка чемпионата и дважды пропустила в первом тайме после фланговых навесов. Оборона «Кьево» работала гораздо хуже атаки и позволила «волкам» сравнять счет по ходу хлестких контратак, которые замыкали нападающие египетского происхождения Салах и Эль-Шаарави. Во втором тайме римляне раскрепостились и подарили «летающим осликам» еще три шарика: Салах и Эль-Шаарави вылепили по дублю, а контрольный выстрел сделал Джеко.

«Рома» по-прежнему отстает на одно очко от «Ювентуса», у которого игра в запасе.

А еще:

«Рома» впервые c 1995 года забила пять мячей на выезде в Серии А.

«Наполи» отхлестал «Фиорентину»

При определенных раскладах неаполитанцы претендуют на скудетто, но пока реальнее вариант финишировать на втором месте и не вариться в квалификации Лиги чемпионов. Хозяева проехались бульдозерам по «фиалкам». В первом тайме Кулибали удачно сыграл на добивании после подачи углового, а Инсинье помогла грубая обрезка гостей у штрафной. После перерыва дубль начертил Мертенс (4:1), а «Наполи» установил новый клубный рекорд по очкам за один сезон – 83.

В последнем туре неаполитанцам нужно обыгрывать на выезде «Сампдорию» и ждать осечки «Ромы» в матче с «Дженоа».

А еще:

Мертенс догнал в битве бомбардиров Джеко – первый случай с сезона-1958/59, когда по меньшей мере два игрока забили не менее 27 мячей.

Испания

Дубль Рубена Кастро спас «Бетис» от выездного поражения от «Спортинга» (2:2). На счету Рубена 76 мячей в Примере – он отстает на два гола от лучшего снайпера в истории клуба Поли Ринкона.

«Алавес» набрал 55 очков по итогам сезона – второй результат в истории клуба. В сезоне-1999/00 баски набрали 61 очко, а потом пошумели в Кубке УЕФА (в финале проиграли со счетом 4:5 «Ливерпулю»).

«Севилья» разгромила «Осасуну» (5:0), которая закончила сезон с 93 пропущенными мячами. Это не самый плохой результат – «Льейда» в сезоне-1950/51 отхватила 134 мяча.

А еще во Франции:

«Монако» подтвердил чемпионский статус выездной победой над «Ренном» (3:2). Мбаппе молчал, а Фалькао сверкал вместе с партнерами оригинальным цветом волос в запасе.

В последних двух матчах «ПСЖ» отгрузил в ворота «Кана» 12 безответных мячей, но в этот раз обошлось не только без разгрома, но и без победы (1:1).

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