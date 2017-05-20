Повесился второй экс-игрок «Баника» и «Виктории» за месяц

Быстронь был найден повешенным в подвале своего дома. Футболист оставил прощальное письмо, содержание которого не разглашается. Как сообщает Sport.cz, причиной самоубийства Давида стали финансовые и семейные проблемы.

«Трудно найти слова. После Франтишека Райторала мы потеряли еще одного выдающегося футболиста и друга, который был с нами в «Виктории». Хочу выразить соболезнования семье и близким Давида в этот трудный момент», – сказал генменеджер «Виктории» Адольф Садек.

Менее месяца назад покончил с собой Франтишек Райторал. Футболисты дважды пересекались в карьере. С 2005 по 2008 год оба играли в «Банике», а с 2009 по 2012-й - в «Виктории».

Быстронь в составе «Виктории» становился чемпионом Чехии, а с «Левски» выигрывал чемпионат Болгарии.

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