«Арсенал» без Лиги чемпионов, «Челси» без Терри, титулы «Реала» и «Ювентуса» и другие искры дня

Англия

«Арсенал» не попал в Лигу чемпионов

Арсен Венгер мог остаться без Лиги чемпионов впервые за время работы в Лондоне, но выпустил в старте не Жиру, а Уэлбека. «Канониры» давили и без Оливье и увидели мяч в сетке крепкого «Эвертона» – Бельерин добавил из пустой вратарской. На 13-й минуте Лоран Косьельни прыгнул в ноги улетающему Эннеру Валенсии и увидел логичное удаление. Ни один игрок в АПЛ не удалялся чаще капитана «Арсенала» – из-за пятой красной он пропустит финал Кубка.

В Англии не показывают чемпионат мира по хоккею, поэтому «Эвертон» не знает, что такое большинство. «Пушкари» легко разорвали соперника и выкатили мяч на гол Санчесу. Алексис, возможно, проводит последний матч в Премьер-лиге, поэтому носился по газону, как на батарейках. После перерыва Лукаку напомнил, что он опасный форвард, и забил с точки 25-й гол, но на 91-й минуте Рэмзи успокоил «Эмирейтс» превосходным крученым в девятку.

3:1 – «Арсенал» победил, но этого не хватило для четвертого места, казавшегося вечным.

А еще:

Чемпион разгромил «Сандерленд» и проводил капитана

«Челси» давно отпраздновал титул, а его фаны закупались платками для прощания с Джоном Терри – капитан не продлевал контракт и покидал «Стэмфорд». Джей-Ти как-то быстро показал, за что потерял место в основе – через 160 секунд после старта он потерял Манкильо в штрафной и увидел мяч в сетке. «Синие» отыгрались после гола Виллиана на восьмой минуте, а на 26-й (символично) устроили чемпионский коридор Терри. Джон со слезами на глазах отдал капитанскую повязку Гари Кейхиллу и пошел обниматься со всеми на скамейку.

После часа игры Азар испортил «Сандерленду» прощание с АПЛ и запустил механизм уничтожения соперника. Педро и еще дважды Батшуайи раскатали последнюю команду лиги и вместе с Терри подняли кубок над головой – 5:1.

«Челси» одержал 30 побед в чемпионате и установил рекорд чемпионата – команда Моуринью в 2004-м и 2006-м выигрывала только 29 раз.

А еще:

А еще в Англии:

«Ман Сити» закатил пять мячей в ворота «Уотфорда», а мог и 10. Мадзарри знает, что покидает клуб, поэтому выпустил в обороне клоунов – Агуэро трижды промазал по пустым воротам, но дважды забил, а всего за тайм «шершни» пропустили четыре гола. 5:0 – «Сити» спокойно сохранил место в группе ЛЧ.

Моуринью показательно забил на оставшиеся матчи АПЛ, поэтому на игру с «Пэлас» вышли мальчишки. 20-летний Хэрроп с передачи Погба открыл счет, а на 19-й минуте сам Поль поймал пас Лингарда – 2:0.

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«Тоттенхэм» решил все вопросы до перерыва, накидав «Халлу» три мяча. «Тигры» зачем-то забили раз в ответ, но получили еще четыре – 7:1, Харри Кейн оформил пятый хет-трик в сезоне и с 29 голами второй год подряд стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги.

«Ливерпулю» для выхода в Лигу чемпионов нужно было выиграть у «Мидлсбро», оттого они положили трешку еще до часа игры. 3:0 – в квалификации ЛЧ «красные» наверняка поедут в какую-нибудь Восточную Европу.

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Италия

«Ювентус» оформил шестое скудетто подряд

Аллегри на неделе выиграл Кубок Италии, а для победы в чемпионате нужно было пощипать вылетающий «Кротоне». Манджукич успешно поймал кросс Куадрадо и голом из вратарской отпраздновал 31-й день рождения. Туринцы опять забивают с первого момента в матче, но еще до перерыва пристрелили соперника вторым мячом – Дибала четким ударом со стандарта удвоил преимущество.

Никто из «бьянконери» не отдавал инициативу «Кротоне», за матч хозяева нанесли 19 ударов, семь раз попали в створ, а в конце игры Алекс Сандро забил головой от перекладины. 3:0 – шестой подряд чемпионский титул «Ювентуса». Джанлуиджи Буффон выиграл восьмое скудетто и повторил рекорд Серии А. В следующем году у капитана будет шанс стать уникальным – девять чемпионств не покорялись никому. В Италии все идет к тому, что Джиджи станет первым.

А еще в Италии:

«Лацио» отдал Кубок «Ювентусу», давно обеспечил место в Лиге Европы, поэтому спокойно доживал сезон. Кейта Бальде открыл счет с пенальти, «Интер» завалил три голешника в ответ, а заканчивали римляне с двумя удалениями. 3:1 – «нерадзурри» выиграли впервые за восемь матчей, но будут максимум седьмыми и новый сезон встретят даже без Лиги Европы.

11-я и 13-я команды Серии А повеселились и устроили слэм – 6:2, «Сассуоло» выиграл у «Кальяри», мячи забили восемь разных футболистов.

«Милан» собрался и выдал турбофиниш в матче с «Болоньей» – 3:0, голы посыпались только на 69-й минуте. «Россонери» обеспечили себе шестое место и сыграют в еврокубках впервые за четыре сезона.

Испания

Месси забил один пенальти из двух и еле победил середняка

«Барселоне» для титула нужно было обыгрывать «Эйбар», но каталонцы пропустили от 10-й команды Примеры быстрый гол – японец Инуи с подъема замкнул кросс с правого края. Сине-гранатовые должны были быстро сравнивать счет, чтобы исключить из игры нервы, но сначала Неймар не попал в ворота после привоза, а затем Суарес попал в офсайд после подачи Альбы с фланга. «Барса» окружала соперника, била всеми орудиями, но то не попадала в створ, то доводила мяч до голкипера Хоэля.

После перерыва давление стало совсем невыносимым, вот только даже свободный Месси не забивал после паса в центр штрафной. Казалось, что это карма, и «Эйбар» даже увезет очки с «Камп Ноу». На 62-й минуте позор стал реальностью – Инуи второй раз за вечер мощно вжарил в девятку, а фанаты засвистели.

Неймар быстро забил от ноги защитника гостей и запустил интригу по новой. На 70-й минуте Альба споткнулся о кочку и заработал пенальти, но Месси не переиграл вратаря.

Луис Суарес все же сравнял счет головой, а затем запустил в прорыв Неймара – бразилец заработал второй 11-метровый и удаление для соперника. Лео на этот раз не промахнулся, а в добавленное время пустил контрольную пулю в голову «Эйбара». 4:2 – последний матч Луиса Энрике на «Камп Ноу» не принес ему счастья.

А еще:

«Реал» победил «Малагу» и взял титул в Испании

Мадридцам хватило для гола 100 секунд – Иско поймал перехват в центре, отдал проникающий пас Роналду, а португалец обошел вратаря и закатил в пустые. Бывший игрок «Барсы» Сандро Рамирес за два дня до игры заявил: «Надеюсь, забью «Реалу» и принесу каталонцам чемпионство» и за 20 минут дважды поджарил руки Кейлора Наваса в ближнем углу. Криштиану с Бензема могли убивать «Малагу» еще до перерыва, но никак не добили вратаря Камени.

На 55-й минуте на отстрел «анчоусов» привычно полетел Серхио Рамос, но его удар отразил голкипер, а добавил мяч в сетку Карим Бензема. Французский страйкер оформил еще один гол до финального свистка, но уже из офсайда. «Малага» посопротивлялась для приличия, но единственным достижением команды было то, что она не пропустила третий.

2:0 – «Реал» отпраздновал первое чемпионство за пять лет, а игроки влетели в зал для пресс-конференций и остановили речь Зидана громкой песней.

А еще:

А еще в Испании:

«Атлетико» в последнем домашнем матче на «Висенте Кальдерон» прикончил «Атлетик» – 3:1. Диего Симеоне в миллионный раз подтвердил, что останется в Мадриде на следующий сезон, но это третье место выглядело слабее предыдущих лет Эль Чоло в Испании.

«Вильярреал» забил «Валенсии» уже на первой минуте и спокойно удержал победу – 3:1, «субмарина» доплыла пятой.

«Реал Сосьедад» чуть не пропустил Бильбао на шестое место, но Хуанми в компенсированное время вырвал ничью – 2:2 с «Сельтой», Сан-Себастьян в Лиге Европы.

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