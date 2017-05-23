Факт-чекинг. 16 очевиднейших итогов евросезона-2016/17

Победа в АПЛ теперь официально приравнивается к триумфу в ЛЧ. На пути к ушастому кубку нужно вынести минимум пять топ-клубов: одного в группе, троих в плей-офф, одного в финале. В Премьер-лиге у резидентов большой шестерки тот же расклад, только на дистанции. Тренер, который в одном сезоне одновременно выиграет чемпионат Англии и вскарабкается до финала ЛЧ, – гений. Если что, последним императором был сэр Алекс Фергюсон.

Чем круче английская Премьер-лига, тем сильнее наплевать на маленькие, но гордые чемпионаты. Про Голландию вспомнили под конец турнира (спасибо «Фейенорду» и Кюйту), про Португалию не стыдно говорить только в контексте Баса Доста (34 банки), а кадры из Турции появляются лишь после очередного фанатского беспредела. Кошмар.

Поль Погба доказал: за полузащитников нельзя платить 100 миллионов евро. Француз провел качественный сезон, но не подбросил «МЮ» выше шестого места и не вошел ни в один шорт-лист лучших игроков Премьер-лиги. Возможно, помешали штанги: Поль девять раз слышал металлический звон после смачных ударов. Но это его проблемы.

Харри Кейн – лучший форвард евросезона, без вариантов. Три хет-трика, покер, 8 голов за месяц (больше было только у Суареса – 10), 29 мячей в сильнейшей лиге планеты. Вот кто точно стоит 100 миллионов евро.

«Вест Бромвич» – скрытая сенсация евросезона. Клуб с самой крошечной обоймой (20 человек) и дешевым составом (предпоследний по Transfermarkt в АПЛ) опередил «Лестер» с «Вест Хэмом» и занял 10-ю строчку – ту, на которую в прошлом сезоне взгромоздился «Челси». Очень почетно и мощно.

АПЛ виртуально разделилась на три дивизиона. В первом (от «Челси» до «МЮ») рубятся супертопы, во втором (от «Эвертона» до «Стока») бегают те, кто привык существовать без целей и перспектив, а третий – обычное социальное дно, в котором идет хроническая война за жирные телеконтракты. Лузеры лишаются денег – все справедливо.

Дэнни Уэлбек – 20 миллионов евро, выброшенные в Темзу. Экс-форвард «МЮ» вонзил за «Арсенал» 10 голов в Премьер-лиге за три года. В этом сезоне – два мяча. С учетом зарплаты, каждый гол Уэлбека в чемпионате обошелся «канонирам» в 3,3 млн евро.

27-летний центрдеф Начо незаметно вырос в важного игрока «Реала». В этом сезоне он провел на поле больше времени, чем Марсело, Бензема, Модрич, Каземиро и Пепе. Идеальный пример того, как преданный «Мадриду» парень дождался заветного шанса (привет Денису Черышеву).

Иско до сих пор не считается основным футболистом «Реала», зато стал самым продуктивным полузащитником всей Ла Лиги. 10 голов и 8 передач – примерно так нужно зарабатывать себе новый контракт.

«Гранада» – самая странная организация евросезона. Во-первых, в клубе рехнулись и переполнили обойму иностранцами (21 из 25 игроков – не испанцы). Во-вторых, пригласили клоуноподобного коуча Тони Адамса. В-третьих, отдали последние шесть матчей и прошагали в Сегунду. Что это было? Никто не понял.

Серия А – самый приятный чемпионат для тех, кто делает ставки. «Наполи» – гарантия большого тотала, особенно в выездных матчах (ТБ пробивался в 13 встречах из 14). В целом, миф о том, что в Италии плохо с результативностью, окончательно сдох: вместе с Неаполем бешено атакует «Рома» (87 голов), а «Фиорентина» (разница – 61:55) генерирует спектакли чаще, чем продюсеры «Черного русского». Короче, смотрите Серию А, она очень бодра.

29-летний Юлианн Нагельсманн разрушил стереотип о том, что тренер не может быть аномально молодым. Возможно, немец уникален, но есть вероятность, что он создал тренд, и через 10-15 лет топ-клубами будут руководить 25-30-летние гики, окончившие Коверчано и еще пару футбольных универов.

«Вольфсбург» продемонстрировал, каким стремительным может быть падение топ-клуба. Год назад «волки» чуть не перегрызли «Реалу» глотку в плей-офф Лиги чемпионов, а сейчас бултыхаются в плей-офф за право выжить в Бундеслиге. Причина краха – экологический скандал в Volkswagen, который жесточайше сказался на несчастном «Вольфсбурге».

«Ницца» вернула нам Марио Балотелли. Итальянец положил 15 мячей (примерно 115 минут на гол) и пролез в европейскую десятку по количеству удалений (три красных). Важно, что СуперМарио – единственный форвард в этом сомнительном рейтинге.

Радамель Фалькао потерял статуса человека, слившего карьеру в унитаз. В «Монако» колумбиец выиграл чемпионат и допрыгнул до полуфинала Лиги чемпионов. Учитывая, что в 2013-м Радамель мог перейти в «Арсенал» (лондонцы реально претендовали), его жизнь сложилась вполне успешно.

Златан Ибрагимович был для «ПСЖ» важнее, чем любой тренер. Король ушел – корона тоже.

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