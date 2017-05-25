PA Sport
Чезаре Пранделли возглавил катарский «Аль-Наср»
Экс-тренер сборной Италии нашел хорошо оплачиваемую работу.
«Аль-Наср» достиг договоренности с итальянским тренером Чезаре Пранделли, который возглавит первую команду клуба», – говорится в твиттере катарского клуба
На посту главного тренера Пранделли сменит румынского специалиста Дана Петреску.
- Пранделли кроме сборной Италии тренировал «Аталанту», «Лечче», «Верону», «Венецию», «Парму», «Рому», «Фиорентину» и «Галатасарай».
- Последним местом работы 59-летнего итальянца была «Валенсия», откуда он был уволен в 2016 году спустя три месяца после назначения.
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