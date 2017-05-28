Цифры молчат. Месут Озил круче Лионеля Месси и еще 9 неочевидных фактов евросезона

Сэйвы

Гильерме Очоа был звездой ЧМ-2014, но так и не всплыл в «Малаге». Прошлым летом мексиканцу надоело греть лавку, и он подписался на аренду в «Гранаду». С одной стороны, зря – андалузеры вылетели. С другой стороны, Гильерме провел все 38 матчей и оформил 162 сэйва – больше всех в Европе.

Алгоритм очень простой: чем хуже команда и бездарнее оборона, тем больше шансов накопить сэйвы. Вместе с Очоа в первой европейской четверке закрепились голкиперы из «Эмполи», «Бёрнли» и «Кротоне».

Зато на пятом месте – сломавший систему тинейджер Джиджи Доннарумма (139 сэйвов), который вместе с «Миланом» сыграет в Лиге Европы.

Процент отраженных ударов

Мануэль Нойер привык доминировать в этой рубрике, но его внезапно подвинул Серхио Асенхо из «Вильярреала», отраживший 82% выстрелов. У Ману (второе место) – 79,7% парированных ударов, у Тер Штегена – 78,6%.

Лучший в АПЛ – Уго Льорис (76,5%), а на втором месте в чемпионате Англии вечный Петр Чех (75,5%).

Худшие киперы Европы

Сальваторе Сиригу не зря уволен из «ПСЖ» – среди европейских вратарей, сыгравших хотя бы 10 встреч, итальянец был абсолютно худшим. 49% отраженных ударов – натуральнейший позор.

Правда, крах Сиригу заретуширован катастрофой Клаудио Браво. Чилиец, за которого отдали 18 млн евро, словил всего 56% ударов в створ (четвертый с конца показатель на континенте).

Вывод: «Сити» срочно нужен новый вратарь (а лучше два).

Голевые ошибки

Чтобы Opta засчитала результативный провал, нужно конкретно облажаться – например, подарить кому-то мяч (для защитника) или привезти что-то в стиле Акинфеева против Кореи (для вратаря).

Европейский флагман по голевым ошибкам – 21-летний голкипер «Палермо» Йосип Посавец. Парень спродюсировал для соперников семь голов, но все равно провел в основе почти весь сезон и, конечно же, вылетел в Серию Б.

На втором месте по тотальным конфузам разместился Джо Харт (5 штук), передавший пламенный привет всем, кто по-прежнему хочет видеть его в «Ман Сити».

Супермоменты

Лео Месси выписал 37 мячей и скоро возьмет «Золотую бутсу», но гениальность аргентинца выражается не только в голах.

Фронтмен «Барсы» создал партнерам 24 убойных эпизода (big chance в терминологии Opta) и вместе с Кевином де Брёйне поделил первую строчку в Европе. При этом бельгиец забил только шесть мячей – на его фоне величие Месси ощущается еще лучше.

Пасы в чужую треть

Считается, что точные передачи в эту зону, – едва ли не главный скилл атакующих полузащитников. Чарт сезона возглавил Месут Озил (958 пасов), на втором месте – Эден Азар (905), на шестом – Лео Месси (727).

Отставание аргентинца объясняется элементарно: обычно он сам находится в чужой трети, поэтому передач туда набралось меньше, чем у конкурентов.

Касания в чужой штрафной

Луис Суарес раздробил стереотип о том, что он – форвард одного касания. Уругваец дотронулся до мяча в чужой штрафной 289 раз (первое место), Неймар – 283, Эдин Джеко – 277, Диего Коста – 263, Алексис Санчес – 256.

Этот рейтинг можно использовать для определения самого настырного страйкера сезона.

Совершенные фолы

Летом суперфорвард Андреа Белотти перейдет из «Торино» в топ-клуб. Пока что «быки» торгуются и называют какие-то внеземные суммы (100 млн евро), но у покупателей Белотти появился аргумент, чтобы выбить скидку. Андреа – четвертый в Европе по совершенным фолам (83).

Выше в этом сомнительном списке только опорные полузащитники (Рауль Гарсия и Игнасио Камачо) и нападающий «Депортиво» Флорин Андоне, который никого не интересует, потому что забил в два раза меньше Белотти.

Голы после выхода на замену

Самый крутой джокер сезона – 28-летний немец Нильс Петерсен, вколотивший девять мячей после выхода со скамейки. Благодаря ему «Фрайбург» вскочил на седьмое место и отобрался в Лигу Европы.

Если абстрагироваться от ноунеймов, то лучше всех со скамейки выбегали Жиру (6 голов), Нолито, Батшуайи и Мората (по 4 мяча).

Голы частями тела

Королевская левая нога у Месси – 30 банок, ноль сюрпризов. Эксперты по правой ноге – хэдлайнеры Лиги 1 Кавани и Ляказетт (по 24 мяча). С головой лучше всех подружился Андреа Белотти (10 голов).

Самое время вспомнить про Роналду: этот мужик не попал ни в один топ, зато вполне может выиграть Лигу чемпионов и наконец догнать Месси по «Золотым мячам».

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