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Валерий Газзаев: «Нужно сократить количество профессиональных клубов в России наполовину»

Валерий Газзаев: «Нужно сократить количество профессиональных клубов в России наполовину»
Eurosport

Вчера в 08:35

105 клубов – это перебор.

Бывший тренер «Динамо», «Алании», ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в интервью «Спорт-Экспресс» заявил о необходимости отмены лимита на легионеров, смене источников финансирования и сокращении количество профессиональных клубов наполовину.

«К сожалению, люди, которые руководят российским футболом, либо некомпетентны, либо намеренно тормозят этот процесс. Мой проект реформ, предложенный еще в 2013-2014 годах, оказался неинтересен Министерству спорта и РФС. И вот куда мы в итоге пришли: провалено пять крупных турниров подряд (два чемпионата Европы, два чемпионата мира и Кубок конфедераций), у России нет успехов на международной арене ни на уровне сборной, ни на уровне клубов, – злится Газзаев. – Нужно убрать лимит на легионеров. Непонятно, зачем России 105 профессиональных клубов, большинство из которых финансируются из региональных бюджетов. Их же невозможно содержать, поэтому многие клубы и снимаются с соревнований или испытывают финансовые трудности. Нужно оставить лишь половину клубов».

  • Газзаев в очередной раз выразил солидарность с мнением президента РФ Владимира Путина – финансирование клубов должно осуществляться исключительно за счет частных инвестиций или государственно-частных компаний.
  • В 2012 году Валерий Георгиевич инициировал создание Объединенного чемпионата России и Украины, который так и не был учрежден.

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