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Войцех Шченсный спел песню Джастина Бибера на посвящении новичков «Ювентуса»

Шченсный спел песню Джастина Бибера на посвящении новичков «Ювентуса»
Eurosport

Вчера в 08:53Обновлено Вчера в 09:54

У поляка не лучший вкус, но хорошие вокальные данные.

Голкипер «Ювентуса» Войцех Шченсный в рамках традиционного посвящения новичков исполнил перед одноклубниками хит популярного канадского певца Джастина Бибера Love yourself («Люби себя»), сообщает Mirror.

О переходе 27-летнего Шченсного из «Арсенала» в «Ювентус» было объявлено на прошлой неделе. Голкипер подписал контракт до 2021 года.

  • До перехода в «Ювентус» поляк выступал на правах аренды за «Рому».
  • Сумма трансфера составила 12,2 миллиона евро. Еще 3,1 миллиона «Арсенал» получит в качестве бонусов.
  • Шченсный будет играть за «Ювентус» под 23 номером.

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