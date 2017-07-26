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Войцех Шченсный спел песню Джастина Бибера на посвящении новичков «Ювентуса»
У поляка не лучший вкус, но хорошие вокальные данные.
Голкипер «Ювентуса» Войцех Шченсный в рамках традиционного посвящения новичков исполнил перед одноклубниками хит популярного канадского певца Джастина Бибера Love yourself («Люби себя»), сообщает Mirror.
О переходе 27-летнего Шченсного из «Арсенала» в «Ювентус» было объявлено на прошлой неделе. Голкипер подписал контракт до 2021 года.
- До перехода в «Ювентус» поляк выступал на правах аренды за «Рому».
- Сумма трансфера составила 12,2 миллиона евро. Еще 3,1 миллиона «Арсенал» получит в качестве бонусов.
- Шченсный будет играть за «Ювентус» под 23 номером.
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