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США выиграли Золотой кубок КОНКАКАФ

США выиграли Золотой кубок КОНКАКАФ
Eurosport

10 ч. назадОбновлено 9 ч. назад

В финале звездно-полосатые обыграли Ямайку – 2:1.

США – Ямайка – 2:1

Голы:

1:0 – Джози Алтидор, 45'

1:1 – Джи-Вон Уотсон, 50'

2:1 – Джордан Моррис, 88'

  • США выиграли Золотой кубок КОНКАКАФ в шестой раз в истории. Ранее американцы брали трофей в 1991, 2002, 2005, 2007 и 2013 годах.
  • Ямайка впервые в истории добралась до финала турнира.
  • Золотой кубок принято смотреть с поп-корном. В этом году было съедено 6,5 миллиона порций.

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