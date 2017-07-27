Eurosport
США выиграли Золотой кубок КОНКАКАФ
В финале звездно-полосатые обыграли Ямайку – 2:1.
США – Ямайка – 2:1
Голы:
1:0 – Джози Алтидор, 45'
2:1 – Джордан Моррис, 88'
- США выиграли Золотой кубок КОНКАКАФ в шестой раз в истории. Ранее американцы брали трофей в 1991, 2002, 2005, 2007 и 2013 годах.
- Ямайка впервые в истории добралась до финала турнира.
- Золотой кубок принято смотреть с поп-корном. В этом году было съедено 6,5 миллиона порций.
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