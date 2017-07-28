Марадона стал величайшим игроком в истории по версии FourFourTwo, Месси – второй, Роналду – пятый

Сайт журнала FourFourTwo опубликовал список 100 самых великих футболистов в истории. Первое место занял аргентинец Диего Марадона.

«Пеле забивал больше мячей, Месси выиграл больше трофеев. У обоих были более стабильные жизни, чем у бывшего кокаинового наркомана с лишним весом, который возглавил топ. Отношения Диего с футболом становились все более напряженными на протяжении карьеры. Но если вы видели Диего Марадону с мячом у ноги, то все поймете», – пишет Эндрю Мюррей в тексте о бывшем форварде «Наполи» и «Барселоны».

Второе место занял аргентинец Лионель Месси, третьим стал бразилец Пеле. Четвертую позицию журналисты отдали голландцу Йохану Кройфу, пятую – португальцу Криштиану Роналду. Места с шестого по десятое заняли Альфредо ди Стефано, Франц Беккенбауэр, Зинедин Зидан, Ференц Пушкаш и Роналдо.

Весь список можно найти на сайте FourFourTwo.

Диего Марадона выиграл чемпионат мира-1986 и стал вторым со сборной Аргентины на ЧМ-1990.

Лионель Месси взял серебро на ЧМ-2014, зато выиграл 5 «Золотых мячей».

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