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Парень из пердива США Кенни Уокер сделал финт Зинедина Зидана в финте Зинедина Зидана

Парень из пердива США сделал финт Зидана в финте Зидана
Eurosport

13 ч. назад

Волшебная вертушка без вращения вокруг своей оси.

Центральный полузащитник ФК «Цинциннати» Кенни Уокер сотворил крутое движение в матче USL (первого футбольного дивизиона США).

После получения мяча Уокер сначала убрал мяч под левую ногу, укрыл его от соперника, а затем перевел на правую ногу и ушел от второго оппонента. Кенни исчез из-под опеки двоих игроков и продолжил атаку на чужой половине поля.

  • 28-летний Кенни Уокер всю карьеру провел в США, его задрафтовал в 2002-м «Лос-Анджелес Гэлакси».
  • «Цинциннати» существует в USL второй сезон.
  • Уокер был одним из 11 новичков, которых клуб пригласил первыми.

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