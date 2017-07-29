Парень из пердива США Кенни Уокер сделал финт Зинедина Зидана в финте Зинедина Зидана
Волшебная вертушка без вращения вокруг своей оси.
Центральный полузащитник ФК «Цинциннати» Кенни Уокер сотворил крутое движение в матче USL (первого футбольного дивизиона США).
После получения мяча Уокер сначала убрал мяч под левую ногу, укрыл его от соперника, а затем перевел на правую ногу и ушел от второго оппонента. Кенни исчез из-под опеки двоих игроков и продолжил атаку на чужой половине поля.
- 28-летний Кенни Уокер всю карьеру провел в США, его задрафтовал в 2002-м «Лос-Анджелес Гэлакси».
- «Цинциннати» существует в USL второй сезон.
- Уокер был одним из 11 новичков, которых клуб пригласил первыми.
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