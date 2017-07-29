Создатель исчезающего спрея потребовал от ФИФА 35 миллионов долларов

«ФИФА делает вид, что не знает обо мне. Из моего письма ясно, что патент существует. ФИФА делает вид, что их это не касается, продолжая устраивать грабеж.

Мне не нужно признание, во всем мире и так знают, что я – изобретатель этого спрея. Мне нужно уважение ФИФА, мне нужна справедливость. Дело не в 35 миллионах долларов», – цитирует Аллеманье Globo.

ФИФА посчитала обвинения Аллеманье необоснованными и отказалась приостановить его использование.

«Вы не указывали каких-либо патентов ранее. Ваше уведомление содержит только необоснованные и несправедливые обвинения в сторону ФИФА. Мы призываем вас заканчивать с этим», – говорится в письме ФИФА бразильцу.

Аллеманье разработал исчезающий спрей в 2000 году.

Впервые спрей был использован в футболе на Кубке Жоао Авеланжа в 2001 году.

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