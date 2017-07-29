Panoramic

Создатель исчезающего спрея потребовал от ФИФА 35 миллионов долларов

Создатель исчезающего спрея потребовал от ФИФА 35 миллионов долларов
Eurosport

15 ч. назад

Бразилец Гейне Аллеманье отправил уведомление в организацию с просьбой прекратить использовать спрей во время матчей.

«ФИФА делает вид, что не знает обо мне. Из моего письма ясно, что патент существует. ФИФА делает вид, что их это не касается, продолжая устраивать грабеж.

Мне не нужно признание, во всем мире и так знают, что я – изобретатель этого спрея. Мне нужно уважение ФИФА, мне нужна справедливость. Дело не в 35 миллионах долларов», – цитирует Аллеманье Globo.

ФИФА посчитала обвинения Аллеманье необоснованными и отказалась приостановить его использование.

«Вы не указывали каких-либо патентов ранее. Ваше уведомление содержит только необоснованные и несправедливые обвинения в сторону ФИФА. Мы призываем вас заканчивать с этим», – говорится в письме ФИФА бразильцу.

  • Аллеманье разработал исчезающий спрей в 2000 году.
  • Впервые спрей был использован в футболе на Кубке Жоао Авеланжа в 2001 году.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Я его в первый раз трогал, поэтому очень сложные чувства». Малкин привез Кубок Стэнли в Москву

04:17
Популярные видео
Берлин примет титанов конного спорта на грандиозном этапе Global Champions Tour
 769 просмотров20 ч
Леди по имени Никита просочилась сквозь двоих защитниц и закатила один из лучших голов женского Евро
4 840 просмотров27/07 в 23:40
А еще вам может понравиться