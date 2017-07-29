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Кросс Игоря Лебеденко из «Арарата» «Калуге» в ПФЛ, который был мягким и пушистым, а стал голом

Кросс Лебеденко из «Арарата», который был мягким и пушистым, а стал голом
Eurosport

11 ч. назадОбновлено 10 ч. назад

Лебеденко – чемпион России по футболу. Вратарь «Калуги» – чемпион мира по криворукости.

Нападающий Игорь Лебеденко из московского «Арарата» внезапно забил в матче зоны «Центр» ПФЛ. На 34-й минуте игры с «Калугой» Лебеденко мягко навесил с левого фланга, голкипер Роман Клюкин не поймал мяч и запустил его в ворота.

(смотреть с 2:07)

Игра завершилась со счетом 2:2. За «Арарат» второй мяч с пенальти забил Роман Павлюченко. Также в составе столичного клуба сыграли Алексей Ребко и Марат Измайлов.

«Арарат» заканчивал матч в меньшинстве после удаления какого-то парня. На стадион им. Стрельцова в Москве пришло 700 зрителей. «Арарат» после этой ничьей идет на третьем месте в турнирной таблице.

  • Игорь Лебеденко выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Сатурн», «Ростов» и «Рубин».
  • Последние пять сезонов нападающий провел в составе грозненского «Ахмата».
  • Оказывается, у Лебеденко есть четыре матча за олимпийскую сборную России.

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