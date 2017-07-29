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Некий Коста положил за сборную португальского универа зачетный и экзаменационный гол

Некий Коста положил за сборную португальского универа зачетный и экзаменационный гол
Eurosport

10 ч. назад

Пока Диего катает пса на гидроцикле, Диого кладет роскошные банки.

Полузащитник Диого Коста забил классный мяч в матче чемпионата Европы среди вузов. Турнир проходит в португальском Порту.

В четвертьфинальном матче сборная Католического университета Порту встречалась с командой из Лилля.

На 40-й минуте полузащитник Диого Коста поймал заброс со своей половины на грудь, опустил мяч на газон и после отскока в касание пробил по воротам. Удар из-за штрафной по дуге перелетел голкипера и приземлился в сетке.

Гол Косты не помог португальцам. После перерыва они пропустили три мяча и вылетели из турнира – 1:3.

  • Родственная связь Диого Косты с форвардом «Челси» Диего Костой не установлена.
  • Коста, который Диого, провел на студенческом Евро четыре матча.

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