Eurosport
Фристайлер лез из шкуры, чтобы впечатлить Златана Ибрагимовича, но получил пару хлопков
Впечатлить Златана может только сам Златан.
Известный норвежский фристайлер Тобиас Бекс прилетел в Стокгольм, чтобы продемонстрировать свои скиллы экс-форварду «МЮ» Златану Ибрагимовичу.
Шоу выдалось невероятно зрелищным и эффектным, но все, что удалось Бексу выжать из Златана – это легкая улыбка и пара хлопков в конце. Впрочем, фристайлер остался доволен:
«Приехал продемонстрировать Златану немного фристайла. Он не только отличный футболист, но и отличный человек».
- Ибрагимович находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «МЮ» 30 июня.
- «Красные дьяволы» могут вернуть шведа в январе, когда тот восстановится от травмы колена.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте