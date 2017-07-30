Фристайлер лез из шкуры, чтобы впечатлить Златана Ибрагимовича, но получил пару хлопков

Известный норвежский фристайлер Тобиас Бекс прилетел в Стокгольм, чтобы продемонстрировать свои скиллы экс-форварду «МЮ» Златану Ибрагимовичу.

Шоу выдалось невероятно зрелищным и эффектным, но все, что удалось Бексу выжать из Златана – это легкая улыбка и пара хлопков в конце. Впрочем, фристайлер остался доволен:

«Приехал продемонстрировать Златану немного фристайла. Он не только отличный футболист, но и отличный человек».

Ибрагимович находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «МЮ» 30 июня.

«Красные дьяволы» могут вернуть шведа в январе, когда тот восстановится от травмы колена.

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