Eurosport
Сербская пара сделала приглашение на свадьбу в виде футбольных билетов
Креативно.
Небойша Давидович и Елена Жичевич разослали гостям приглашения на свадьбу, стилизованные под билет на футбольный матч между «Црвеной Звездой» и «Партизаном».
- Свадьба сербской пары состоится 16 сентября.
- Противостояние между «Црвеной Звездой» и «Партизаном» считается главным в чемпионате Сербии.
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