Eurosport

Сербская пара сделала приглашение на свадьбу в виде футбольных билетов

Сербская пара сделала приглашение на свадьбу в виде футбольных билетов
Eurosport

10 ч. назадОбновлено 9 ч. назад

Креативно.

Небойша Давидович и Елена Жичевич разослали гостям приглашения на свадьбу, стилизованные под билет на футбольный матч между «Црвеной Звездой» и «Партизаном».

  • Свадьба сербской пары состоится 16 сентября.
  • Противостояние между «Црвеной Звездой» и «Партизаном» считается главным в чемпионате Сербии.

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