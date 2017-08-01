Eurosport
Висенте дель Боске: «Трансферы вышли из-под контроля. Необходимо это остановить»
Испанец видит в переходах за 200 миллионов глобальную проблему.
Экс-главный тренер сборной Испании поделился мнением о многомиллионных трансферах.
«Необходимо серьезно подойти к вопросу о решении экономической составляющей трансферов, потому что они вышли из-под контроля. Нужно это остановить. В противном случае каждый, у кого есть большие деньги, сможет делать на рынке все, что захочет», – заявил Дель Боске Marca.
- В ближайшие дни может обновиться рекодная сумма, выплаченая за игрока, если Неймар перейдет из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро.
- На данный момент самым дорогим переходом остается трансфер Поля Погба в «МЮ» за 105 млн евро.
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