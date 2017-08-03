«Бог дал нам траву – так играйте на ней». Почему умение говорить – главное для тренера

Умение оскорбить человека так, чтобы он этому обрадовался – черта великих политиков. Но даже им не светит такая популярность, которой обладают футбольные тренеры. Гугл выдает шесть миллионов результатов по запросу «Самые смешные шутки Моуринью». Юрген Клопп полностью повторил результат Брендана Роджерса после 54 матчей в «Ливерпуле», но хайп вокруг немца на космическом уровне. Все потому что он освежает атмосферу на пресс-конференциях каждым словом, а не гундосит. Станислава Черчесова не любят за голое хамство – если бы у тренера была хоть капля юмора и навык общения с прессой, ему прощали бы все. Как Леониду Слуцкому, который возвел самоиронию в абсолют. Есть несколько техник публичных выступлений, которые превращают физрука в менеджера.

Во-первых, декодирование реальности. Одна из важнейших обязанностей руководителей – объяснять то, что происходит вокруг. Подчиненные, начальство, медиа – все задают один и тот же вопрос «почему?». Вопрос детский и реакция на ответ такая же: если на подобный вопрос коуч ответит «потому что я сказал», то футболисты подумают, что он тиран, боссы увидят невежество, а журналисты – хамство. По сути, большая часть работы тренера – это толкование. Но у каждой ситуации есть множество сторон, и выбор правильного угла зрения к проблеме возвысит менеджера в чужих глазах.

Арсена Венгера несколько лет уничтожали за недостаточное инвестирование в команду. Пик критики пришелся на 2010-й, когда в клуб пришли только Скиллачи, Косьельни и Шамах. Француз взорвался ответным кислотным спичем: «Невероятно, что меня упрекают в том, что я создаю клубу доход. Другие спускают деньги – никто даже слова не скажет. Я делаю бизнес, управляя безопасным образом, здоровыми способами, но все равно вы гнобите меня за заработок денег для клуба. Такое ощущение, что единственная цель в этом бизнесе – выкинуть на ветер как можно больше денег», – сказал Венгер. Простым языком с безупречной логикой он объяснил, почему все вокруг идиоты. И всем стало стыдно.

Второе умение – упростить сложное. Многие тренеры ведут себя наоборот. Одна из самых идиотских цитат Брендана Роджерса: «В раздевалке я говорю игрокам Per aspera ad astra. Это значит, через тернии к звездам». У Чарли Адама и Энди Кэрролла на двоих не хватит оперативной памяти, чтобы понять заумный пафос североирландца. А вот так Стивен Джеррард мотивировал команду на финиш сезона после сумасшедшей победы над «Ман Сити» (3:2): «Мы больше ***** [ничего, совсем] не поскользнемся! Все это в прошлом! Теперь мы едем в Норвич и делаем то же самое, что с «Сити». То же самое!» «Ливерпуль» боролся за чемпионство, и объяснить задачу проще, чем Стиви Джи, невозможно. Но волоски на руках приподнимаются, когда видишь кольцо игроков в центре поля и крик их капитана.

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Тренер «Ноттингема» Брайан Клаф тоже выступал за простоту. В перерыве неудачного матча он зашел в раздевалку и бахнул: «Бог дал нам траву, так играйте на ней!»

Создание и использование эффектных образов вознесет любого физрука в статус поэта. Жозе Моуринью – один из главных генераторов фразеологизмов в футболе, которые затем повторяет весь мир. Главный перл последних 15 лет тоже принадлежит португальцу. В 2004-м после безголевого матча с «Тоттенхэмом» Моур пришел на пресс-конференцию и залепил: «Как мы говорим в Португалии, они прикатили автобус и припарковались перед воротами». В FIFA 2016 самая защитная тактика так и называется – автобус, а сама метафора уже настолько затаскана, что ее пора списать в штампы. Но визуальный образ, созданный Моуринью, описал ситуацию идеально. Поэтому вью португальца читают даже хейтеры, ведь Жозе говорит интересные штуки.

Умение вдохновлять – четвертый скилл эффективного оратора. В 2016-м, после назначения Черчесова в сборную России, тренер и руководители вдруг затеяли перестрелку целями на чемпионате мира. «Задача перед сборной – умереть, но достойно выступить на ЧМ-2018. Виталий Леонтьевич предложил выйти в полуфинал, Черчесов сказал, что готов выйти в финал», – рассказал член исполкома РФС Игорь Лебедев. Даже если Мутко и тренер сборной говорили с иронией, это непозволительно для людей их позиций. Когда Пепа Гвардиолу представили в качестве тренера «Барселоны» он сказал одно предложение «Я не обещаю трофеи, но я уверен, фанаты будут нами гордиться». От слов тренера захотелось встать и сделать что-то, чтобы не стыдиться бесполезно потраченного дня.

Через три года, когда уже легендарный тренер «Барсы» получал Медаль Почета в Каталонском парламенте, Хосеп произнес куда более тонкую и двусмысленную фразу: «Если однажды мы встанем пораньше и задумаемся, то поверьте, мы превратимся в страну, которую не остановить». А затем признался в любви Каталонии. Парламент аплодировал почти минуту.

Но тренеры регулярно вляпываются в неудачные ситуации. И умение их объяснять – это, пожалуй, главный навык. От просмотра пресс-конференций тренеров русских клубов накатывают приступы депрессии. Вот так коуч «Анжи» Александр Григорян объяснял майское поражение от «Уфы»: «Наверное, это потеря концентрации. Чем она вызвана? Желанием сыграть вничью, которая нас не устраивала. Как охарактеризую игру? Никак. Мы потеряли очки», – капитан очевидность, наверное, воспламенился в гробу где-то в 2007-м. Григорян наплевал на шанс снять напряжение с команды, перевести давление на судей, чиновников, лимит, погоду. Тренеру плевать на болельщиков – он не сделал ничего, чтобы управлять целевой аудиторией его клуба, сплотить ее против общих врагов, как это регулярно делает Моур. Абсолютно бессмысленная фраза о потере концентрации превратилась в стандартную отписку от всех вопросов и оправданием всему высокооплачиваемым специалистам. Если бы водитель скорой помощи не приехал на вызов, потому что потерял концентрацию, его бы посадили в тюрьму.

Самый честный вариант для тренера в этой ситуации – назвать реальные причины поражения, а не скрываться за общими фразами. «Мы проиграли, потому что потеряли много шансов, а не из-за решения арбитра Тейлора. Это проблема, с которой сталкиваемся в течение всего сезона. Нам тяжело даются голы, а вот пропускаем их очень легко», – спокойно признался Гвардиола после поражения от «Челси». И вызвал эмпатию, как человек, который видит проблему, признает ее и хочет ее победить. И не стесняется этого.

В конце концов, каждый человек ищет понимания и примирения с миром. Поэтому даже самый бездарный тренер существенно продлит жизнь в команде, если использует рот не только для пищи и матерщины. Никто, кроме самих тренеров, толком не понимает, в чем состоит их работа, но чувство юмора понимают все.

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