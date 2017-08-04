The Telegraph: Прокуратура подозревает экс-президента Франции в получении взятки от Катара

Следователи считают, что Саркози мог получить деньги во время сделки, в результате которой катарский фонд приобрел долю во французском футбольном клубе ПСЖ.

По другой версии, Саркози получил взятку, когда катарский государственный инвестфонд купил акции французской мусороперерабатывающей компании Veolia, сообщает Republic со ссылкой на The Telegraph.

Отстраненный от должности президент ФИФА Йозеф Блаттер 29 октября в интервью Financial Times рассказал, что руководство ФИФА отдало ЧМ-2018 России в результате тайной сделки. Эта же сделка предполагала, что ЧМ-2022 достанется США.

Затем, по словам Блаттера, президент Франции Николя Саркози уговорил председателя УЕФА Мишеля Платини поддержать кандидатуру Катара на выборах ЧМ 2022 года.

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