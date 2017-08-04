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Пауло Дибала, Лионель Месси и Криштиану Роналду претендуют на звание лучшего форварда Лиги чемпионов
УЕФА объявила шорт-лист лучших игроков турнира.
На звание лучшего голкипера претендуют Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Мануэль Нойер («Бавария») и Ян Облак («Атлетико»), лучшего защитника – Леонардо Бонуччи («Ювентус», «Милан»), Марсело, Серхио Рамос (оба – «Реал»), лучшего полузащитника – Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич (все – «Реал»).
Пауло Дибала («Ювентус»), Криштиану Роналду («Реал») и Лионель Месси («Барселона») номинированы на звание лучшего форварда.
В числе номинантов на звание лучшего игрока Лиги Европы-2016/17 оказались футболисты «МЮ» Поль Погба, Генрих Мхитарян и Златан Ибрагимович, контракт которого с манкунианцами истек после окончания сезона.
- Церемония вручения наград состоится 24 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18.
- Тройки номинантов выбирали 32 тренера команд-участниц группового этапа турнира в прошедшем сезоне и 55 журналистов из стран членов УЕФА.
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