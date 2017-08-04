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«Она сломала мне руку одним ударом». Лесбиянка, которая играла за сигареты круче, чем мужики

«Она сломала мне руку одним ударом». Лесбиянка, которая играла за сигареты круче, чем мужики
Артем Мазилкин

1 минуту назадОбновлено Только что

Лили Парр забила 900 голов, но не избежала сексистского футбольного закона Англии.

Завод в Престоне громыхал так, будто снаряды, которые он производил, взрывались там же. Мужчины и женщины работали у станков, надев тугие наушники, чтобы не оглохнуть. Дик и Джон Керр, хозяева завода, спорили, стараясь перекричать лязг. Джону не нравилась идея Дика о матче между мужчинами и женщинами, ведь футбол вреден для женского организма – они и так работают вместо мужей, гибнущих на фронте. Но брат отмахивался: в грустные военные годы спорт – то, что поднимет дух уставших заводчан и разомнет согнутые за станками тела. Тем более, по мнению Дика, дамы пинали мяч ничуть не хуже. Но Джон сомневался. Он подошел к первой попавшейся девушке за работой и прокричал ей в ухо: «Эй ты, умеешь играть в футбол?». Длинная брюнетка только кивнула в ответ.

– Да ладно, прямо умеешь? – не поверил Керр.

Брюнетка посмотрела на босса, затем помахала брату за соседним станком и жестом попросила мяч – пацан таскал его с собой в сумке с кедами, чтобы попинать после смены. Брюнетка показала Керру на открытую форточку, хлопающую высоко под потолком цеха. Она установила мяч на земляном полу, грузно разбежалась между станков и вонзила мяч в клетку серого неба. Джон открыл рот, а брат девушки возмущенно развел руки.

– Сколько тебе лет? – спросил Керр.

– 13, – ответила девушка. И робко добавила, – Закурить не найдется?

Лиллиан Парр родилась в 1905 году в Сент-Хеленсе. Лили – четвертый из семи детей, родившихся у Джорда и Сары Парр. Отец девочки работал стекольщиком, а мать сидела с детьми. С малых лет рослая, широкоплечая и грознолицая Лил игнорировала шитье, куколок и прочую девчачью белиберду. Вместо этого она пинала мяч на футбольном поле и рубилась с пацанами в регби. Первым тренером Лили стал ее старший брат, смирившийся с тем, что на сходки с пацанами впредь потащится и сестренка.

Женщины завода «Дик, Керр и Ко» разгромили мужчин со счетом 8:2. Престонское предприятие не первым организовало такие встречи. Женские заводские команды появлялись по всей стране и неизменно собирали зрителей – встречались друг с другом и развлекали уставшую от войны страну. Деньги, собранные с продаж билетов, полностью уходили в пользу раненых фронтовиков. Дик и Джон Керры платили дамам по 10 шиллингов. Девушки играли как с другими женскими командами, так и с мужскими, а матчи проходили на главных стадионах Англии: в последний год войны на Рождественский матч в Престоне пришли 10 тысяч зрителей.

Лили начала профессиональную карьеру в 14 лет – через год после окончания Первой мировой. В дебютном сезоне девчонка наколотила 43 гола – в том числе мужикам. В 1920-м Парр вышла на поле в первом в истории международном женском матче. Англия и Франция договорились о четырех встречах – команды выиграли по две игры, а на заключительной рубке набился полный «Стэмфорд Бридж» – 25 тысяч человек.

Зрительский успех той серии матчей вылился в билет во Францию для «Дик, Керр Ледис» – впервые женская команда отправилась в турне. Девушки тут же превратились в международных звезд – команда Лили Парр не проиграла ни одного матча. Самым посещаемым матчем года оказалась битва между «Дик, Керр Ледис» и «Сэнт-Элен Ледис»: 53 тысячи зрителей пришли на «Гудисон Парк» в Boxing Day, а еще 12 тысяч человек не попали на матч, потому что не успели до полной распродажи билетов. Женский футбол перерос статус средства от хандры в военное время. Он превратился в популярное шоу.

16-летняя Парр феерила на поле и была главной звездой женского футбола. Девушка унаследовала от отца великолепные данные: 178 сантиметров – экстраординарный рост для англичанки того времени. При этом Лили с 13 лет тренировала силу и технику удара. В книге Роберта Гэлвина «Зал футбольной славы» (2011) приводится цитата вратаря, который пострадал от мощи Лили: «Везите меня в больницу как можно скорее! Она долбанула и сломала мне чертову руку!»

Невероятная популярность принесла Парр, возможно, первый в истории спонсорский контракт. С детства девушка курила, как Уинстон Черчилль, и попросила в качестве оплаты к матчам добавлять пачку любимых сигарет Woodbine.

В 1920-м местная газета писала: «Нет, наверное, большего футбольного вундеркинда в целой стране. Не только скорость и отличный контроль мяча, но и завидное телосложение позволяют ей отмахнуться от любых защитников. Толпа в шоке каждый раз, когда она проходит по флангу до чужих ворот».

В феврале 1921-го «Дик, Керр Ледис» выносит сборную Британии – 9:1. На счету 16-летней Парр пента-трик. Следующая на очереди – сборная Франции. Счет 5:1, и снова 5 голов от Лили. Команда постепенно зарабатывает все больше и больше денег. Она тратит деньги в основном на благотворительность – в помощь ветеранам Первой мировой.

В середине 1921 года голодные английские шахтеры, долбившие уголь за жалкие копейки, устроили забастовку. Команда Лили открыто поддержала рабочих и пожертвовали им сборы с последних матчей. Женщины тогда не имели даже права голоса, так что подобная политическая активность тут же напугала власть. По всей стране покатилась пропагандистская кампания против женского футбола.

В декабре 1921-го Футбольная Ассоциация Англии выпустила заявление: «После рассмотрения жалоб на женский футбол, мы выражаем мнение, что футбол не подходит для женщин и их не стоит поощрять. Жалобы приходили на организацию матчей, по поводу присвоения денег с билетов. Совет считает, что слишком много бюджета тратится на команды и слишком мало – на благотворительность. По этим причинам совет просит клубы, входящие в Футбольную Ассоциацию, отказать женским командам в использовании их стадионов».

Футбольная ассоциация Англии почувствовала угрозу популярности мужского футбола и живо свернула женский. В знак протеста «Дик, Керр Ледис» отправились в турне по США и Канаде, где играли в основном с мужчинами – команда Лили Парр проиграла всего три матча из девяти. «Это самая блестящая футболистка мира», – писали в американских газетах.

В 1923-м Дик и Джон Керры продали завод компании English Electronic. Фирма тут же уведомила заводскую команду, что спонсорские деньги теперь закончились. Но команда не умерла, а сменила название на «Престон Ледис». Лили Парр попала под сокращение на заводе и нашла новую работу в больнице. Там звезда футбола познакомилась с некоей Мэри. Девушки стали жить вместе как пара, а чуть позже вместе купили дом. А «Престон Ледис» даже без спонсорской поддержки оставался лучшей командой Англии.

Одна из партнерш Лили по команде, Джоан Уолли, позже вспоминала: «У Парр был мертвеший удар. Никто не умел так навешивать этот старый тяжелый кожаный мяч с фланга, как она. Меня чуть не сбивали с ног ее подачи. Мяч летел, как пуля, с фланга. Я лишь раз попала по ее подаче головой, и шнурки от мяча порвали кожу у меня на лбу».

К 1946 году Лили Парр носила повязку бессменного капитана команды – за 26 лет карьеры она пропустила всего пять матчей. По подсчетам газетчиков того времени, Парр забила 967 голов из 3022 всех мячей «Престон Ледис». Последнюю игру женщина провела в 1950-м – 45-летняя футболистка забила гол в разгроме сборной Шотландии (11:1). Клуб «Престон Ледис» расформировали 15 лет спустя. А еще через пять лет Футбольная Ассоциация взялась за ум и сняла бан с женского футбола.

Лили Парр всю жизнь прожила с Мэри, была открытой лесбиянкой и превратилась в икону ЛГБТ-движения. Футболистка умерла в 73 года – курильщицу доконал рак легких. В 2002 году во время дебютной церемонии Зала славы английского футбола Лили Парр стала первой женщиной, вошедшей в список легенд наравне с Джорджем Бестом, Гордоном Бэнксом, Бобби Муром, Бобби Чарльтоном, Денисом Лоу и другими иконами.

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