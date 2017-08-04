Eurosport
«Барселона» без Неймара сыграла вничью в товарищеском матче с 14-й командой Сегунды
Без бразильца тяжело – 1:1.
Голы:
1:0 – Мануэль Баррейро, 11'
1:1 – Пако Алькасер, 79'
- Помимо Неймара, который уже в «ПСЖ», на поле не вышли Луис Суарес и Лео Месси.
- Перед стартом сезона «Барса» проведет еще один товарищеский матч: 7 августа каталонцы сразятся с «Шапекоэнсе».
- 13 и 17 августа сине-гранатовые откроют сезон матчами за Суперкубок Испании против «Реала».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте