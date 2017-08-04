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«Барселона» без Неймара сыграла вничью в товарищеском матче с 14-й командой Сегунды

«Барселона» без Неймара сыграла вничью с 14-й командой Сегунды
Eurosport

57 мин. назад

Без бразильца тяжело – 1:1.

Голы:

1:0 – Мануэль Баррейро, 11'

1:1 – Пако Алькасер, 79'

  • Помимо Неймара, который уже в «ПСЖ», на поле не вышли Луис Суарес и Лео Месси.
  • Перед стартом сезона «Барса» проведет еще один товарищеский матч: 7 августа каталонцы сразятся с «Шапекоэнсе».
  • 13 и 17 августа сине-гранатовые откроют сезон матчами за Суперкубок Испании против «Реала».

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