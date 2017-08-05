Tеlеfoot: «Арсенал» предложит «Монако» 60 миллионов евро за Тома Лемара

«Арсенал» планирует начать переговоры о переходе Лемара в ближайшее время, утверждает журналист Tеlеfoot Жюльен Майнар. «Канониры» предложат «Монако» 60 миллионов за игрока.

В сфере интересов «Арсенала» находится и полузащитник «Баварии» Кингсли Коман. Несколько недель назад «канониры» запрашивали информацию о трансфере игрока, но футболист намерен остаться в Мюнхене, и «Бавария» рассчитывает на него.

«Арсенал» этим летом оформил трансфер форварда Александра Ляказетта из «Лиона» за 53 миллиона евро и бесплатно подписал защитника Сеада Колашинаца, выступавшего за «Шальке».

«Канониры» в предстоящем сезоне будут выступать в Лиге Европы.

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