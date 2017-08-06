Американ Гал Побеждает на Longines Test

Полмиллиона долларов лежало на кону субботним вечером, когда на ипподроме Саратоги на старт вышло десять кобыл возрастом в три года. Участницам забега первого уровня предстояло одолеть дистанцию в семь фурлонгов. Дополнительной остроты ощущений добавлял тот факт, что фаворитов в данном забеге предсказать было практически нереально, ведь единственной достаточно известной лошадью была Чалон, которую и считали главной претенденткой на победу

Исходя из вышеописанного, совершенно не удивляет, что именно Чалон, ведомая по дистанции Пако Лопесом, была наиболее активной на старте и в скором времени захватила лидерство. Сразу за ней расположились Вертикал Оук и Файпиен, тогда как общую группу возглавляла Американ Гал, уступавшая лидеру порядка трех корпусов.

Большую часть дистанции участницы шли в высоком ритме, но не слишком торопя события. Лишь при выходе из поворота четверка ведущих кобыл стала ощутимо ускоряться, выйдя на одну линию.

Долгое силовое противостояние закончилось вполне закономерно, когда Хосе Ортис, сидевший в седле Американ Гал, сумел вывести свою подопечную вперед на внешнем радиусе. Единственным, кто еще пытался оказывать какое-либо сопротивление, были Файпиен, идущая вплотную рядом, и Текилита, стремительно набирающая ход позади.

Как бы там ни было, все попытки соперниц оказались тщетными, и собравшиеся зрители смогли наблюдать блистательный финиш от Американ Гал, которая победила с преимуществом в четыре корпуса над ближайшей из преследовательниц. Ее окончательно время составило 1:22.26 минуты.

Файпиен и Текилита, в свою очередь, устроили нешуточную борьбу за второе место, победительницей в которой оказалась именно первая, сумевшая обойти конкурентку на половину корпуса.

На четвертой позиции итогового протокола, уступив предшественнице две целых и три четвертых корпуса, финишировала Чалон, которая едва не скатилась на пятую строчку, ведь Вертикал Оук боролась до последнего и отстала всего лишь на шею.

Хосе Ортис прокомментировал гонку в исполнении его лошади: «Она завершила очень хорошо. Я лишь хотел уйти в отрыв в конце, и она это сделала. Сегодня она меня впечатлила».