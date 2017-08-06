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Экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба пенетрировал вратаря штрафным ударом метров с 40

Дрогба пенетрировал вратаря штрафным ударом метров с 40
Eurosport

1 час назад

Даже в 39 лет форвард способен стать палачом для любого голкипера.

На 35 минуте дублеры «Лос-Анджелес Гэлакси» допустили нарушение метрах в 40 от ворот. Дрогба подошел к мячу и положил аккуратно в левую от вратаря девятку.

Благодаря этому голу капитана «Финикс» победил со счетом 2:0.

  • Дидье Дрогба выступает за клуб USL (второй по силе лиги США) «Финикс Райзинг» с 2017 года.
  • В составе «Челси» Дрогба по четыре раза выиграл АПЛ и Кубок Англии. А в 2012-м стал победителем Лиги чемпионов.
  • Ранее Дрогба выступал за канадский клуб MLS «Монреаль Импэкт».

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