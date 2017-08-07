Базара боль. Топ-лиги потратили 3 миллиарда евро за месяц до закрытия окна – что происходит

В чем проблема?

В сентябре 2016-го мир удивлялся рекорду – Европа за лето потратила на трансферы 2,2 миллиарда евро. Самая хайповая тема сезона – чемпионат Китая, куда ехали средние футболисты за инфернальные суммы. Меньше года спустя до азиатов нет никакого дела – вакханалия закружила Европу. До конца летнего трансферов еще 25 дней, а топ-лиги Англии, Франции, Италии и Германии уже потратили в общей сложности 3,2 миллиарда евро.

Гари Линекер в твиттере удивился рекордному переходу Кайла Уокера в «Манчестер Сити», но при этом описал весь трансферный ад. «Фулбек Кайл Уокер теперь самый дорогой защитник – обошелся в 51 миллион евро. Представьте, сколько бы он стоил, если б умел навешивать», – написал тролль с BBC.

«Сити» потратился и на вратаря: Эдерсон, о котором слыхали только полтора фаната чемпионата Португалии и гики Football Manager, заработал для «Бенфики» 40 миллионов евро. А для себя – статус самого дорого вратаря мира уже в 23 года.

«Горожане» – наиболее хищный клуб лета. Гвардиола выменял у «Монако» Менди за 57 миллионов евро и Силву за 50, Данило у «Реала» за сорокет, а на сдачу прихватил Дугласа Луиса у «Васко да Гама». Но 12 миллионов евро за ноунейма – это копейки: парня тут же сдали в аренду «Жироне». В общей сложности манки слили 240 миллионов евро.

«Милан» не отстает: задача – воскресить великий клуб за лето. Китайские боссы потратили 189 миллионов евро, в том числе 42 лимона – на Леонардо Бонуччи. Экс-туринец превратился в самого дорого защитника категории «30+».

Ну и, конечно, Неймар. 222 миллиона евро. 150 миллионов евро на зарплату за пять лет. Сотрудничество с бразильцем обойдется «ПСЖ» в полмиллиарда евро, включая выкуп, гонорар нападающего и другие издержки.

Почему рынок сошел с ума именно сейчас?

Очевидно, это совпадение. Год назад волна хлестала в Китае. Сейчас – в Европе. Для каждого чемпионата и даже клуба есть собственные причины для разрыва. Да и не все так страшно, как кажется – если кто-то много тратит, то кто-то много зарабатывает.

Бундеслига потратила на переходы 482,5 миллиона евро. Громче всех пока кутит «Бавария» – 100 миллионов потрачены на пятерых игроков: Толиссо (41 млн), Коман (21), Зюле (20), Хамес (10 за аренду), Гнабри (8). Ключевой переход – трансфер Корентина Толиссо из «Лиона». Анчелотти забивает язву в середине поля, открывшуюся с уходом Хаби Алонсо. А еще закончил карьеру Лам – зарплатная ведомость разгрузилась на два звездных контракта. При этом Зюле перешел на пять миллионов дешевле рыночной стоимости, Гнабри – на семь, за Комана запланированно переплатили на один миллион. Руди вовсе приехал бесплатно. С трансфера Гнабри сбили еще миллион: отправили в платную аренду в «Хоффенхайм». А на Бенатиа заработали 17 лимонов – продали «Ювентусу» на два миллиона дороже рыночной цены. «Бавария» экономит, хотя ежегодно ставит целью финал Лиги чемпионов и Серебряную салатницу. Действия на рынке соответствующие – в прошлом году «Мюнхен» потратил на игроков 70 миллионов евро.

Но при этом шесть клубов Бундеслиги заработали. «Герта», «Фрайбург», «Байер», «Майнц», «Дортмунд» и «Хоффенхайм» – треть всех команд лиги – в общей сложности в плюсе на 88 миллионов евро.

В Италии то же самое. Восемь клубов из 20 («Атланта», «Кьево», «Фиорентина», «Верона», «Лацио», «Рома», «Сампдория», «Торино») пока наторговали на 116 миллионов евро.

Если бы «Милан» не спустил на покупки 189 миллионов, вся Серия А была бы в плюсе на 21 миллион евро. Но так совпало, что именно в 2017-м Сильвио Берлускони продал «россонери», и новые хозяева сразу же вложились.

У Франции точно такая же ситуация. «Амьен», «Анжер», «Бордо», «Дижон», «Генгам», «Лион», «Метц», «Монако», «Монпелье», «Нант», «Тулуза» – 11 команд из 20 – заработали на рынке игроками 262,7 миллиона евро. Особенно постарались «ткачи» (в плюсе на 80 миллионов) и монегаски (на 105). Но тут госфонд Катара Qatar Investment Authority, который владеет «ПСЖ», выложил за Неймара 222 миллиона евро, чтобы качественно пиарить чемпионат мира в Катаре – бразилец служит послом турнира. Если бы не переход века, чемпионат Франции на сегодняшний день был бы в плюсе от торговли на 133 миллиона.

Зато у Испании, благодаря сделке «Барсы» с «ПСЖ», все круто – большинство клубов по-прежнему слишком нищие, чтобы кого-то покупать. «Атлетико» и «Барса» вкладываются в новые стадионы и не бомбят на рынке. «Реал» наоборот скидывает балласт и готовит один-два крупных перехода ближе к концу окна. Пока чемпионат Испании потратил меньше всех из пятерки грандов – 356 миллионов евро, получив при этом прибыль в 292 лимона. Спасибо чемпионату мира в Катаре.

Что с Англией?

АПЛ выступает тектоническим сдвигом, который запускает цунами. Если в остальных лигах около половины клубов торгуют в плюс, то в Англии все наоборот – саксы обеспечивают прибыль почти всем зарабатывающим клубам Европы. За 25 дней до схлопывания трансферной форточки клубы АПЛ потратили более миллиарда евро.

Все дело в правах на телетрансляции. Следующий сезон – последний по рекордной сделке Sky и BT. В 2015-м компании купили права за рекордные шесть миллиардов евро. Уже в 2017-м году стороны начнут переговоры по новому договору. Но фишка в том, что сумма не вырастет на четыре миллиарда, как в прошлый раз. Упрощение и усовершенствование трансляций за последние годы – за счет приложений, пиратства, интернета – сбили телеаудиторию на 14%. Sky и BT планируют переход на более простые модели трансляций по запросу – как у Amazon или Netflix – что собьет цену на телеправа.

Второй фактор – рекордное количество спонсорских денег. Клубы АПЛ в сезоне-2016/17 заработали 268 млн евро от рекламы генеральных спонсоров на футболках. За шесть лет общая сумма спонсорских контрактов в АПЛ увеличилась более чем вдвое: в сезоне-2010/11 она составляла 119 миллионов евро. У 20 клубов Примеры этот показатель в сезоне-2015/16 равнялся 77 миллионам.

То есть, ФФП сломался и рынок лопнет?

С финансовым фэйр-плей все в полном порядке, если учесть, что он не работает так, как планировалось. Клубы тратят столько, сколько зарабатывают, но в разных чемпионатах это разные суммы. Если «Ман Сити» тратит деньги спонсоров и отдает 200 миллионов евро за месяц до закрытия окна, то «Монако» тратит деньги, полученные с трансферов. То есть заработок английских клубов подавляет конкуренцию за футболистов во всем мире, но при этом остальные клубы завышают цены так, чтобы побороться за тех, кого еще не утащили в Англию.

Рынок не лопнет, а стабилизируется на текущем уровне после заключения новой сделки АПЛ и брокастеров. Английские клубы не потратят еще больше чем сейчас и цены на футболистов не завысят намного сильнее. Дестабилизируют положение только миллиардеры-владельцы клубов: обойти ФФП легче, чем кажется – достаточно превратить Неймара в посла с ЧМ в Катаре с зарплатой в 300 миллионов евро, чтобы он сам выкупил контракт у «Барсы».

Почему за игроков столько платят?

Здесь работают три фактора: конкуренция, имя игрока и доходы самого клуба. С первыми двумя все понятно: спрос рождает предложение, а если спрос идет на футболиста, который продает лицом шампуни, машины, банки, чипсы и другие товары, цена пропорционально повышается – переплата за бренд. А доходы самих клубов позволяют им отдавать столько, сколько захочется и не нарушать ФФП.

Например, заработок «МЮ» в 2016-м составил 689 миллионов евро: это значит, что за Погба клуб выложил 17% дохода (105 млн евро). BBC сравнил переход француза с другими важными трансферами «МЮ» относительно тогдашнего годового оборота. Покупка Уэйна Руни за 37 миллионов евро обошлась в те же 17%, Рио Фердинанда за 46 млн – в 19%, Димитара Бербатова за 38 млн – в 10%, а Ван Перси за 30 млн – в 7%. Относительно оборота и суммы трансфера самые жирные сделки манки провернули давным-давно. В 1981-м «дьяволы» купили Брайана Робсона за 1,5 млн фунтов – 57% дохода, а в 1962-м выплатили 62% годового заработка за Дениса Лоу – 115 тысяч фунтов.

«Погба больше, чем футболист – он актив». Почему за игроков платят огромные деньги

Если бы «МЮ» захотел, то купил бы Неймара: 222 миллиона евро – это 32% от дохода клуба.

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