Eurosport
«Барселона» отгрузила 5 мячей «Шапекоэнсе» в Кубке Гампера
У каталонцев забил даже Серхио Бускетс – 5:0.
Голы:
1:0 – Жерар Деулофеу, 6'
2:0 – Серхио Бускетс, 11'
3:0 – Лионель Месси, 28'
4:0 – Луис Суарес, 54'
5:0 – Денис Суарес, 74'
- «Барселона» провела последнюю игру перед двухматчевым противостоянием в Суперкубке Испании против «Реала».
- Игроки «Шапекоэнсе» провели матч в футболках с 71 звездой в память о погибших в авиакатастрофе.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте