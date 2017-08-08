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«Барселона» отгрузила 5 мячей «Шапекоэнсе» в Кубке Гампера

«Барселона» отгрузила 5 мячей «Шапекоэнсе» в Кубке Гампера
Eurosport

50 мин. назад

У каталонцев забил даже Серхио Бускетс – 5:0.

Голы:

1:0 – Жерар Деулофеу, 6'

2:0 – Серхио Бускетс, 11'

3:0 – Лионель Месси, 28'

4:0 – Луис Суарес, 54'

5:0 – Денис Суарес, 74'

  • «Барселона» провела последнюю игру перед двухматчевым противостоянием в Суперкубке Испании против «Реала».
  • Игроки «Шапекоэнсе» провели матч в футболках с 71 звездой в память о погибших в авиакатастрофе.

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