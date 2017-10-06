«На рыбалке поймали с Акинфеевым 100 щук». Солист «Руки Вверх!» – о футболе и музыке

– Бизнес, музыка, съемки – вы суперзанятой человек. На просмотр футбола время остается?

– По ТВ – конечно. Это не проблема в любой гостинице любого города. Вот на стадион хожу редко. В основном только на знаковые матчи.

– С билетами помогает Акинфеев?

– Случалось и такое. Игорь организовывал проход на ЦСКА на правах родственника (вратарь – крестный дочери Сергея Жукова – прим. Eurosport.ru) и лучшего друга. Но сейчас я знаю уже всю команду, дружу с клубом. Поэтому, когда нужно, меня всегда выручают. Сажают на лучшие места, за что ЦСКА большое спасибо.

– В раздевалку заходите?

– Могу, но не делаю этого. Сам не люблю гостей в гримерке. Считаю, что это все-таки интимная часть работы. Лучше подойти к ребятам через какое-то время и обсудить все. А лишний раз козырнуть, что был в таком месте, – не мое.

– Самая необычная локация, где смотрели футбол?

– Ресторан.

– И что особенного?

– Там мы праздновали мой юбилей – 30 лет. Вроде бы такое серьезное событие для каждого дядечки, вокруг много красиво одетых людей. А вот Игорь не смог приехать – играл в этот момент в финале Кубка. Поэтому прямо посреди дня рождения мы все вырубили, включили футбол и стали болеть за ЦСКА. Команда выиграла – для меня это оказалось большим подарком.

– Сильнее эмоции помните?

– Здесь мы снова возвращаемся к Игорьку. Не потому, что хочу казаться ближе к нему или какая-то личная история, а просто потому, что это важно.

– Расскажите.

– Смотришь матч где-то за тысячи километров, и вдруг на твоих глазах травма. Или петарда в голову прилетела. Сразу такой шок. Начинаешь писать его родителям. Но тут же осознаешь, что в ближайшие пару часов никто не ответит – им не до этого. В этот момент особенно переживаешь. Просто ждешь хоть какую-то информацию. Думаешь: «Фиг с ним, со счетом. Это абсолютно не важно». Молишься, чтобы со здоровьем друга все было в порядке.

– До такой степени?

– Да. Думаю, это отношение приходит с возрастом. Когда у самого есть семья, дети, начинаешь беспокоиться о подобных вещах. Тем более у Игоря опасная профессия. В любой игре есть риск получить травму. Это то же самое, если бы я повреждал голос после каждого выступления.

– Шатов считает, что сравниться с футболом может только работа у станка.

– Я тоже считаю, что футболистам тяжело. Они ведь не просто так во дворе для себя бегают. В стране 140 миллионов человек, из них за сборную выступают около 30. Если взять всю Премьер-лигу, наберется человек 300. То есть лишь единицы достойны выступать в топовых командах. И пробиваются они туда не по блату, а через жесточайшую конкуренцию и титанический труд. А каково родителям? Их ребенок всю жизнь занимается спортом, но гарантии, что именно он станет чемпионом, никто ведь не даст.

– Знаете по личному опыту?

– Именно. Дочь занимается художественной гимнастикой. Вижу, что в этот вид стремятся сотни тысяч девочек. Все они настоящие работяги. Но звездочками станут единицы. Хотя в 9 лет у них уже по шесть тренировок в неделю и постоянные соревнования. Боюсь представить, что будет дальше… И когда после схожих нагрузок футболистов люди говорят: «Ну что они там еле бегают за такие деньги?» – я воспринимаю это с сожалением. Какая-то непонятная людская глупость. Многим критикам постоять или походить пешком эти 90 минут тяжело. Не говоря уже о занятиях в зале, силовой борьбе, нагрузкам.

– То есть футбол – все-таки станок?

– Я бы сравнил его с работой артиста. Те же перелеты, недосыпы, вечная напряженность. Все дается очень непросто.

– Антирекордная серия Акинфеева в Лиге чемпионов уже стала легендарной. Понимаете людей, которые про нее шутят?

– Не особо. Футбол все-таки игра командная. Проигрывают 11 человек. А все почему-то винят Игоря и забывают про остальных. Зато если бы он стоял один против 11 соперников и счет был бы 0:15, никто бы, наверное, и слова не сказал. Но как к нему добавляются партнеры – сразу обвинения. С другой стороны, такая ситуация не только в ЦСКА.

– В смысле?

– Это вообще удел всех вратарей: отразил – красава, не отразил – козел. Да и в музыке можно представить что-то похожее. Например, барабанщик на моем концерте возьмет и уйдет. Никто же потом не скажет, что он плохой музыкант. Будут говорить, что выступление Жукова не понравилось.

– При этом Акинфеев и сам дает повод. Он мог бы посмеяться, но вместо этого ведет образ жизни затворника.

– Я его прекрасно понимаю. Возможно, сам бы так делал, только я артист. И должен показывать жизнь вне сцены, чтобы поддерживать популярность. Но люди спорта такой открытости просто не вынесут. Про них и так пишут столько, что никаких нервов не хватит. Это ведь сказывается потом на эмоциональном состоянии и может привести к срыву на поле. Особенно та травля, когда ребята проигрывают или мяч вылетает из рук. В такие моменты их гнобит вся страна.

– Несколько человеческих интервью исправят ситуацию.

– Какое уж тут интервью? Все, что человек ни скажет, тут же обернется против. Его ведь никто не спросит, какой он прекрасный семьянин, как помогает детям или прекрасно поет. Будут узнавать только, почему он снова сделал ошибку, поступил не так, как надо, пропустил.

– Расскажите про крутого Акинфеева. Пара поступков, которые показывают, что он отличный парень?

– Пусть выдам какие-то секреты, но Игорь – тот, кто умеет любить. Он безумно любит своих детей, родителей. Трепетно относится к нашей дружбе. Так может вести себя только очень ранимый и глубокий человек.

– А если конкретнее?

– Нет случая, чтобы я сказал: «Вау, Игорь такое сделал!» Он просто всегда остается самим собой, которого я и моя семья любим. Мы не ждем от него чудес. Они нам не нужны. Мы ценим общие планы, отпуска. Вдвойне прекрасно, что независимо от нас дружат наши жены, дети.

– Многие игроки помогают благотворителям, но не афишируют это. Как с этим у Игоря?

– Думаю, он сам расскажет, если захочет. Я просто скажу, что мой друг – большой души человек. И вы не знаете и сотой доли его добрых дел.

– Чем он занимается в свободное время?

– Хобби точно нет. Можете даже не спорить – уверен, что ни у одного спортсмена нет на это времени. Максимум, что позволяем себе – рыбалка на один-два дня. Когда совпадают выходные, срываемся на любой платный пруд. Но это происходит так редко, что каждый раз мы счастливы, ведь наконец-то удалось порыбачить.

– Самый крупный улов?

– В Астрахани. Выбрались туда на пару дней и поймали 100 щук. Вроде взрослые ребята, но радовались, как настоящие мальчишки. Незабываемо.

– Часто рыбалка – это еще и алкоголь.

– Никогда не видел, чтобы Игорь пил крепкий напиток. Да чего там: когда встречаемся, вообще ничего не пьем, потому что на следующий день тренировки и концерты. У нас нет такой уникальной возможности, как у всей страны – накидаться в пятницу или что-то еще…

– В жизни и на поле ваш друг разный?

– Абсолютно. Сидишь с ним на рыбалке, а он говорит: «Послушал 19-й альбом «Руки Вверх!» Вот там бы скрипочек добавить». Понимаешь, что он будто маленький мальчишка. Другой момент: он где-то далеко от дома, но постоянно думает, как бы скорее вернуться к детям. В таких ситуациях Игорь настоящий. А многие про это даже не знают. Думают, что команда проиграла и пошла бухать. Вечный стереотип глупых людей. От этого крайне неприятно.

– Часто слово глупые говорят в адрес спортсменов.

– Возможно, некоторым из них не хватает какого-то интеллектуального базиса. Но откуда он должен появиться? Их же никто не готовил к Нобелевским или Пулитцеровским премиям. Их тренировали для большого спорта. Поэтому не надо ставить ребят в один ряд с начитанными и высокоинтеллектуальными людьми и сравнивать. Они не всезнайки, но интересные личности.

– Кроме Акинфеева у вас есть друзья в спорте?

– Близко ни с кем не общаюсь. Но так получается, что «Руки Вверх!» любят не только десятки миллионов людей по стране, но и футболисты, хоккеисты, баскетболисты. И вот они приглашают группу выступить на особенных событиях – свадьбах, юбилеях, праздниках детей и жен. Поэтому мы работали у ребят из разных видов спорта. Часто у энхаэловцев.

– А на концерты они приходят?

– Конечно. Вот взять недавнее выступление в Сочи. В эти же дни в городе проходило ледовое шоу с участием Алексея Ягудина, Романа Костомарова и других суперзвезд фигурного катания. Было очень приятно, когда неожиданно они все завалились в гримерку и сказали, что танцевали на концерте, как дети. Это же легенды, которых мы привыкли видеть на пьедесталах. А тут они сами приходят и говорят, что твоя работа подарила им отличные эмоции и настроение. Но как-то раз произошла еще более удивительная встреча.

– С кем?

– Здесь самое интересное – как. Суть в том, что мы с женой взяли три дня выходных и полетели в Милан. Прогуливались по торговому центру, и вдруг я случайно с кем-то столкнулся. Оборачиваюсь, а это Леонид Слуцкий.

– Ну и совпадение.

– Вот именно. Где еще можно встретиться, как не в Милане, в эту секунду и в этом месте, где ежедневно снуют десятки тысяч людей? Очень забавно. Но мы так обрадовались друг другу. Оказалось, что Леонид тоже поклонник группы, ходил на концерты. В итоге поехали вместе в какое-то место, посидели в дружеской атмосфере.

– Вы несколько раз выступали на праздниках ЦСКА. Если позовет другой русский клуб, согласитесь?

– Вряд ли дойдет до приглашения. Люди все-таки знают о моих предпочтениях. Тяжело представить, чтобы они заказали меня на арену «Спартака», например. Это будет некрасиво для обеих сторон. При этом я не откажусь спеть у отдельных ребят из других команд. Посмеемся, поворчим друг на друга и останемся дружны.

– Самый необычный корпоратив? ST как-то пригласили на детский праздник, но он отказался из-за содержания текстов.

– С нами приключилась похожая история. Только мы не отказывались, потому что никто не предупредил. Насторожились, что выступление в два часа дня. Потом подумали: «Почему бы и нет? Люди в разное время гуляют».

– Логично.

– В итоге приехали, а в зале сидели девочка четырех лет и няня. Взрослые пили на улице. Пришлось работать программу для двух человек.

– Удачно?

– Ну… Няне понравилось. Но это давнишний случай. Одна из последних историй – выступление на 70-летии замечательной женщины. Все очень переживали, как бы этот юбилей не стал для нее последним. Постоянно просили сделать музыку тише, спокойнее. А всё добрые внуки устроили – решили организовать бабушке такой подарок.

– С вами опасные ситуации на концертах происходили?

– Миллиард. Чего только не было – массовые драки в зале, люди с ножом на сцене. Случалось даже, что девочки брали мою кровь. Резали мне пальцы и убегали.

– Зачем?

– Чтобы отвезти к гадалкам и сделать приворот. Хорошо, что сейчас такого нет. А вот в девяностых насмотрелись всякого. Приезжаем на гастроли, а гостиница занята какой-то делегацией. Поселили в домик егеря, который ушел на охоту. Просто вырытый в земле полузатопленный домик.

– Обалдеть.

– В другой раз выступали в Сибири на акции против наркотиков. В большом ангаре. И после концерта в зале нашли 800 шприцов. Прекрасно акция прошла. И не поймешь – смешно это или грустно.

– Маликову иногда говорят: «Моя бабушка выросла на ваших песнях». Про себя вы такое слышали?

– Да чего только не слышал. И сам знаю, что на песнях «Руки Вверх!» выросло не одно поколение. Наши первые фанаты и фанатки уже давно с семьями, детьми и взрослыми заботами. Но это ведь здорово. Не каждый артист может похвастаться таким продолжительным по времени успехом.

– Не раздражает, когда говорят: «Жуков – старье».

– Ну, старье не старье, а аншлаги у группы в каждом городе. И билеты обычно распроданы задолго до концерта. Значит мы по-прежнему нравимся людям. А это самое главное. И как-то наоборот приятно, что мы уже ветераны сцены.

– «Когда мы были молодыми» – как раз ироничный взгляд на эту ситуацию?

– Конечно. Мне захотелось, чтобы песня стала неким гимном для людей нашего поколения – взрослых, прошедших долгие годы музыкальной службы. Там есть любовь и верность, радость и грусть, ирония к молодежи, которая наступает на пятки. Под эту песню можно ностальгировать, танцевать, вспоминать все хорошее. Думаю, 20 миллионов просмотров говорят о том, что задумка удалась.

– Последний концерт с самой крутой атмосферой, который посетили как зритель?

– Просто так не хожу. Да и времени нет. Но если вырываюсь, то выступления западных групп впечатляют. Я смотрю и учусь. Радуюсь за их шоу-бизнес.

– Другая планета?

– Абсолютно. Но не по профессионализму, а по возможности вкладывать деньги в такие шоу. Мы об этом только мечтаем.

– То есть вся проблема в финансах?

– В них. Если бы в стране соблюдалось авторское право, и артист получал все те деньги, которые должен получать за интеллектуальную собственность, то и в русском шоу-бизнесе делали бы шоу мирового уровня, грандиозные аранжировки. Работали бы с топовыми менеджерами, которые выносили бы проекты за пределы России.

– Такие есть?

– Я знаю массу хитов, которые можно и нужно было переделать и подсадить на них весь мир. И за одну успешную песню на западе мы получили бы больше, чем за несколько лет гастролей.

– О какой сумме речь?

– Миллионы долларов.

– Три русских артиста, которые никогда не поют под фонограмму?

– Ох, затрудняюсь ответить. Не из-за того, что их нет. В России много хороших исполнителей, которые выступают живьем. Особенно это касается старой школы. При этом вы всегда найдете в интернете записи каких-то телевизионных программ, где даже они поют под фонограмму. Просто потому, что у шоу такой формат.

– Ваш последний раз под фанеру?

– Точную дату и место не назову. Но опять же это происходило из-за условий, которые ставят организаторы. Например, перед съемками тебе объясняют, что нельзя использовать живое исполнение, иначе выбьешься из общего концепта. Или взять огромный концерт с нескольким десятком номеров. Отстроить оборудование под каждого просто невозможно. Для этого потребуется больше суток. Да и аппаратуры столько нет. Поэтому приходится выходить под плюс.

– Кого из русскоязычных артистов вы слушаете с удовольствием?

– Да много кого. Если говорить про кумира-кумира, то они обалденные, но не современные.

– Например?

– «Сектор газа». Знаю все их 15 альбомов. Это реальная любовь.

– Из актуального?

– Шнур. Или Алексеев. Я вообще очень радуюсь за украинскую музыкальную тусовку. За последние несколько лет она сделала реальный прорыв. Стала лучше по хитовости, написанию песен, подаче, креативу.

– Рэп-баттлы – это круто?

– Тяжело про них говорить. Что-то скажешь – ответят, что не имеешь права, потому что ничего не понимаешь. Не скажешь – заявят, что отмалчиваешься, не в хайпе и опять не понимаешь.

– И все-таки?

– Мое мнение – в мире все циклично. Все это когда-то уже было. Против системы шел Сергей Минаев. Рокеры выступали с лозунгом «долой войну». Это считалось круто. Сейчас новые герои. Я могу только порадоваться, что есть интересные личности, хоть и неоднозначные. Но не мне их судить и говорить, плохо или хорошо. Пусть лучше рифмуют и читают, чем выясняют отношения с ножами в подворотне.

– Вы могли стать профессиональным спортсменом?

– Не думаю.

– Как же спортивное детство?

– Больше увлекался музыкой. Для спорта в маленьком Димитровграде условий не было. Я, конечно, занимался хоккеем и футболом. Но для первого не существовало нормальных катков – занимались с мячом. А во второй играли на страшном разбитом стадионе. Еще помню боксерские секции в подвалах домов. Как в таких условиях стать профессиональным спортсменом?

– Что за история со стероидами?

– В восьмидесятых стало модно качаться. Все это делали, ходили такие большие, занимались рэкетом. Находились добрые люди, которые советовали: «Давай выпей, и будешь расти, как на дрожжах». Нам 10-12-14 лет, мы велись. Тоже ведь хотелось стальную руку с мощной бицухой. В итоге попробовал и понял, что это отвратительная история. Все получалось искусственно. Когда перестал принимать, мускулатура сразу опала, стекла.

– Недавно вы объявили о создании женской футбольной команды. В чем смысл?

– Вообще об этом никогда не думал. Где я и где женский футбол? Но как-то получил письмо от капитан женской команды. И подумал: «Почему бы не помочь своими ресурсами – финансовыми, информационными, эмоциональными?» Всегда стараюсь это делать при возможности. Участвовать в чем-то добром, светлом. Так и образовалась женская футбольная команда «Руки Вверх!»

– Где она играет?

– В этом сезоне девчонки хорошо показали себя в любительской Премьер-лиге. Это не профессиональный уровень, но уже серьезный. На будущее у нас большие планы. Конечно, в рамках возможностей. Кстати, присоединиться к команде можно, если написать той самой девушке – Ольге Лопатиной. И узнать у нее подробности.

– Правда, что ваша дочь футболистка?

– Да, Саша занимается уже четвертый год в США. Говорит, что очень нравится. Встает в 5 утра и идет на тренировку, хотя это и не обязательно.

– Ходите на ее матчи?

– Когда бываю в Америке, обязательно. Там большая система: школьные лиги, они много играют друг против друга. Постоянно в режиме соревнования.

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