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Все 30 претендентов на «Золотой мяч». Месси и Криштиану на месте
Некоторые кандидатуры вызывают вопросы.
Журнал France Football приступил к публикации списка из 30 претендентов на «Золотой мяч»-2017.
Первую пятерку составили Неймар («ПСЖ», Бразилия), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Пауло Дибала («Ювентус», Аргентина), Марсело («Реал», Бразилия), Н'Голо Канте («Челси», Франция).
Во вторую пятерку вошли Луис Суарес («Барселона», Уругвай), Серхио Рамос («Реал», Испания), Ян Облак («Атлетико», Словения), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль», Бразилия), Дрис Мертенс («Наполи», Бельгия).
Третью пятерку составили Кевин де Брёйне ( «Манчестер Сити», Бельгия), Роберт Левандовский («Бавария»), Давид де Хеа («МЮ», Испания), Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия) и Эдин Джеко («Рома», Босния и Герцеговина).
Четвертая пятерка состоит из Антуана Гризманна («Атлетико», Франция), Тони Крооса («Реал», Германия) , Джанлуиджи Буффона («Ювентус», Италия), Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал) и Радамеля Фалькао («Монако», Колумбия).
В пятой пятерке оказались Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Дортмунд, Габон), Эдинсон Кавани («ПСЖ», Уругвай), Матс Хуммельс («Бавария», Германия) и Карим Бензема («Реал», Франция).
Последняя пятерка: Криштиану Роналду («Реал», Португалия), Эден Азар («Челси», Бельгия), Леонардо Бонуччи («Милан», Италия), Иско («Реал», Испания), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).
- France Football вручал «Золотой мяч» в 1956 – 2010 годах, после чего объединил награду с призом «Игрок года по версии ФИФА».
- В 2016 году France Football прекратил сотрудничество с ФИФА и вновь начал самостоятельно вручать награду.