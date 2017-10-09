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Все 30 претендентов на «Золотой мяч». Месси и Криштиану на месте

Все 30 претендентов на «Золотой мяч»
Eurosport

6 ч. назад

Некоторые кандидатуры вызывают вопросы.

Журнал France Football приступил к публикации списка из 30 претендентов на «Золотой мяч»-2017.

Первую пятерку составили НеймарПСЖ», Бразилия), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Пауло ДибалаЮвентус», Аргентина), Марсело («Реал», Бразилия), Н'Голо КантеЧелси», Франция).

Во вторую пятерку вошли Луис СуаресБарселона», Уругвай), Серхио Рамос («Реал», Испания), Ян Облак («Атлетико», Словения), Филиппе КоутиньоЛиверпуль», Бразилия), Дрис Мертенс («Наполи», Бельгия).

Третью пятерку составили Кевин де Брёйне ( «Манчестер Сити», Бельгия), Роберт ЛевандовскийБавария»), Давид де Хеа («МЮ», Испания), Харри КейнТоттенхэм», Англия) и Эдин Джеко («Рома», Босния и Герцеговина).

Четвертая пятерка состоит из Антуана Гризманна («Атлетико», Франция), Тони Крооса («Реал», Германия) , Джанлуиджи Буффона («Ювентус», Италия), Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал) и Радамеля ФалькаоМонако», Колумбия).

В пятой пятерке оказались Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Пьер-Эмерик ОбамеянгБоруссия» Дортмунд, Габон), Эдинсон Кавани («ПСЖ», Уругвай), Матс Хуммельс («Бавария», Германия) и Карим Бензема («Реал», Франция).

Последняя пятерка: Криштиану Роналду («Реал», Португалия), Эден Азар («Челси», Бельгия), Леонардо БонуччиМилан», Италия), Иско («Реал», Испания), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).

  • France Football вручал «Золотой мяч» в 1956 – 2010 годах, после чего объединил награду с призом «Игрок года по версии ФИФА».
  • В 2016 году France Football прекратил сотрудничество с ФИФА и вновь начал самостоятельно вручать награду.

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