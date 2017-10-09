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Гол Оливье Жиру вошел в тройку претендентов на премию Пушкаша, мяч Марио Манджукича «Реалу» – нет

Гол Жиру вошел в тройку претендентов на премию Пушкаша, мяч Манджукича «Реалу» – нет
Eurosport

5 ч. назад

В борьбе за приз осталось три номинанта.

ФИФА назвала трех претендентов на приз Ференца Пушкаша за самый красивый гол 2017 года.

За звание поборются нападающий «Арсенала» Оливье Жиру, игрок женской сборной Венесуэлы Дейна Кастельянос и вратарь южноафриканской «Бароки» Оскарине Масулуке.

  • Лучший гол розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2016/17 в исполнении Марио Манджукича в ворота «Реала» остался без внимания.
  • Победитель определится в декабре и будет назван во время церемонии вручения «Золотого мяча».
  • В 2016 году прих Пушкаша получил игрок малазийского «Пулау Пинанг» Фаиз Субри.

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