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УЕФА представил состав Лиги Наций, Россия и Украина – во втором дивизионе
Между прочим, на кону четыре путевки на Евро-2020.
УЕФА на официальном сайте опубликовал состав дивизионов Лиги наций, которая впервые пройдет в сезоне-2018/19.
Состав дивизионов выглядит следующим образом:
дивизион А: Германия, Португалия, Испания, Бельгия, Франция, Англия, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия, Нидерланды;
дивизион В: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Украина, Ирландия, Швеция, Северная Ирландия, Дания, Босния и Герцеговина, Чехия, Турция;
дивизион С: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения, Сербия, Албания, Норвегия, Греция, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония, Литва;
дивизион D: Азербайджан, Македония, Белоруссия, Грузия, Армения, Фарерские острова, Латвия, Люксембург, Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта, Косово, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.
- Дивизионы А и В будут делиться на четыре группы по три команды в каждой. В дивизионе С будет одна группа из трех команд и три группы по четыре участника, а в дивизионе D – четыре группы по четыре участника.
- Групповой турнир пройдет осенью 2018 года. Победители групп дивизиона A сыграют в июне 2019 года в финальном этапе Лиги наций, который состоит из полуфиналов, матча за третье место и финала.
- В декабре 2018 года будет определена страна-хозяйка финальной стадии турнира из числа участников данного этапа. Победители групп дивизионов B, С, D выйдут в следующую лигу, последние 4 команды лиг A, B и C вылетят в дивизион рангом ниже.
- В стыковых матчах Лиги наций, в которых сыграют 16 победителей групп турнира, будут разыгрываться четыре путевки в финальный турнир Евро-2020.
- Жеребьевка Лиги наций состоится 24 января 2018 года в Лозанне.