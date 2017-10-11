Getty Images

УЕФА представил состав Лиги Наций, Россия и Украина – во втором дивизионе

УЕФА представил состав Лиги Наций, Россия и Украина – во втором дивизионе
Р-Спорт

4 ч. назад

Между прочим, на кону четыре путевки на Евро-2020.

УЕФА на официальном сайте опубликовал состав дивизионов Лиги наций, которая впервые пройдет в сезоне-2018/19.

Состав дивизионов выглядит следующим образом:

дивизион А: Германия, Португалия, Испания, Бельгия, Франция, Англия, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия, Нидерланды;

дивизион В: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Украина, Ирландия, Швеция, Северная Ирландия, Дания, Босния и Герцеговина, Чехия, Турция;

дивизион С: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения, Сербия, Албания, Норвегия, Греция, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония, Литва;

дивизион D: Азербайджан, Македония, Белоруссия, Грузия, Армения, Фарерские острова, Латвия, Люксембург, Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта, Косово, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.

  • Дивизионы А и В будут делиться на четыре группы по три команды в каждой. В дивизионе С будет одна группа из трех команд и три группы по четыре участника, а в дивизионе D – четыре группы по четыре участника.
  • Групповой турнир пройдет осенью 2018 года. Победители групп дивизиона A сыграют в июне 2019 года в финальном этапе Лиги наций, который состоит из полуфиналов, матча за третье место и финала.
  • В декабре 2018 года будет определена страна-хозяйка финальной стадии турнира из числа участников данного этапа. Победители групп дивизионов B, С, D выйдут в следующую лигу, последние 4 команды лиг A, B и C вылетят в дивизион рангом ниже.
  • В стыковых матчах Лиги наций, в которых сыграют 16 победителей групп турнира, будут разыгрываться четыре путевки в финальный турнир Евро-2020.
  • Жеребьевка Лиги наций состоится 24 января 2018 года в Лозанне.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Новички из «Лас-Вегаса» опять победили, хотя все говорили, что они пф-ф-ф-ф-ф и сельдь

03:31
Популярные видео
Радулов снова сделал что-то результативное для «Далласа», который победил «Детройт»
 525 просмотров3 ч
Анисимов перестал грустить без Панарина и приговорил «Монреаль» шайбой в большинстве
 436 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться