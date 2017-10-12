Getty Images
Власти Австралии запретили сборной КНДР U-19 въехать в страну из-за незаконной ядерной программы
Политика снова просочилась в спорт.
Сборные Австралии и КНДР U-19 должны были провести товарищеский матч на территории первых, но игра не состоялась.
Причиной стал отказ автралийских властей принять северокорейскую команду: хозяева назвали незаконной ядерную программу КНДР.
«Размещение команды противоречит нашей оппозиции Северной Кореи, которая касается незаконных программ ядерного и ракетного развития», – сообщило правительство Австралии SBS.
- Матч между Австралией и КНДР перенесен на нейтральную территорию.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте