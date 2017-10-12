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Власти Австралии запретили сборной КНДР U-19 въехать в страну из-за незаконной ядерной программы

Власти Австралии запретили сборной КНДР U-19 въехать в страну из-за незаконной ядерной программы
Eurosport

20 мин. назад

Политика снова просочилась в спорт.

Сборные Австралии и КНДР U-19 должны были провести товарищеский матч на территории первых, но игра не состоялась.

Причиной стал отказ автралийских властей принять северокорейскую команду: хозяева назвали незаконной ядерную программу КНДР.

«Размещение команды противоречит нашей оппозиции Северной Кореи, которая касается незаконных программ ядерного и ракетного развития», – сообщило правительство Австралии SBS.

  • Матч между Австралией и КНДР перенесен на нейтральную территорию.

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