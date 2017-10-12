«Фалькао сказал, что обе команды будут на ЧМ». Игрок сборной Перу подтвердил сговор с колумбийцами

Полузащитник сборной Перу Ренато Тапия заложил Радамеля Фалькао: игрок признался, что форвард колумбийцев предложил не рваться к воротам при счете 1:1 в конце встречи квалификации ЧМ. Результат устраивал обе команды.

«В последние пять минут колумбийцы подходили к нам и рассказывали о ситуации в других играх. Таким образом, мы закончили игру так, как нам было нужно. Но это футбол. Мы играем, чтобы побеждать», – рассказал Тапия The Telegraph.

Позднее высказался и сам Фалькао: «Мы знали, что происходило в других матчах. Мы играли со знанием других результатов. В какой-то момент я попытался донести это до Перу».

Единственным, кто не подтвердил договор сборных стал тренер Перу Рикардо Гарека. «Нам нужна была победа, им тоже. Какой еще пакт? Это спекуляция», – заявил специалист.

В результате ничьей в заключительном матче обе команды остались в плюсе: Колумбия напрямую квалифицировалась на ЧМ, а Перу сыграет с стыках.

За право сыграть на чемпионате мира перуанцы сразятся с Новой Зеландией.

Неудачниками отбора в Латинской Америке стали чилийцы, которые заняли шестое место, хотя за тур до финиша шли третьими.

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