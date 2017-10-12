Getty Images
Бывший игрок «Милана» и обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа избран президентом Либерии
Очередной спортсмен в мировой политике.
Обладатель «Золотого мяча» 1995 года Джордж Веа избран президентом Либерии. Экс-футболист победил на выборах главного конкурента вице-президента страны Джозефа Бокая.
Веа выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 2005 года, набрал свыше 40% голосов, но уступил.
- Веа известен по выступлениям за «ПСЖ», «Милан» и «Челси».
- В сезоне-1994/95 Джордж Веа стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (7 голов за «ПСЖ»).
- В 1995 году нападающий был удостоен «Золотого мяча».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте