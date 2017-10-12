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7 игроков сборной Нигера с ЮЧМ-2017 родились 1 января, 5 – в дедлайн для допуска на турнир
Согласно документам.
Заявка сборной Нигера на мундиаль-2017 для игроков не старше 17 лет содержит забавное совпадение. Сразу у семерых футболистов в качестве дня рождения указано 1 января.
Из них пятеро родились в первый день 2000 года – это дедлайн допуска футболистов на турнир.
- В 23 остальных командах турнира набралось 5 футболистов с датой рождения 01.01.2000.
- На групповом этапе Нигер обыграл КНДР (1:0) и крупно уступил Испании (0:4). В последнем туре Нигер встретится с Бразилией.
- ЮЧМ-2017 проходит в Индии.
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