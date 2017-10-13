Бетман. «Барса» не проиграет «Атлетико» и еще 4 ставки на первый уикенд после отбора Месси на ЧМ

Англия. «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» (14 октября, 14:30 мск)

Ставка: победа хозяев с форой 0 за 1,84

Всерьез грузить на «красных» так же наивно, как покупать Gucci на вещевом рынке, рубиться в наперстки возле вокзала или просыпаться в воскресенье ради очередного розыгрыша гослото.

Команда Клоппа существует исключительно для ставок по фану – например, чтобы проверить собственную интуицию.

Юрген работает в Мерсисайде больше двух лет, а толковой, стабильной и стильной игры до сих пор нет. Он уже влетел «Сити» (прервалась серия из 18 матчей без поражений против грандов), поэтому крах в домашней битве с «МЮ» сделает позиции немца такими неустойчивыми, словно он встал на гироскутер в разгар Октоберфеста.

«Ливерпуль» не имеет права сливать – вот и все. Еще один терпимый аргумент в пользу нулевой форы – традиционно неплохая статистика Клоппа в матчах с Моуринью: Юрген глушил его в Дортмунде и не уступил в прошлом сезоне, когда Особенный уже рулил «дьяволами».

Сейчас опять должен сказаться единственный авторизованный скилл немца – талант заряжать команду в раздевалке. Посмотрим, какой из него мотиватор – если грозной речи не хватит, Клопп окажется в совсем грустном положении.

Испания. «Атлетико» – «Барселона» (14 октября, 21:45)

Ставка: гости выиграют с форой 0 за 1,71

Месси вернулся из Южной Америки с пачкой гормонов, но не тех, которые он принимал в детстве, а эндорфиновых. Теперь Лео продлит великую серию, которая началась в феврале 2010 года, когда «индейцы» последний раз гасили каталонцев.

Все эти 7 лет у «Атлетико» были только ничьи и поражения – даже Симеоне не в состоянии повлиять на трагический тренд.

Сейчас «Барса» элементарно сильнее, поэтому есть три варианта:

Трусливый – непоражение гостей за 1,41. Мало, зато железобетон;

Адекватный – 1,71 за нулевую фору. Неплохо, но возможен возврат;

Дерзкий – триумф «Барсы» за 2,43. Красиво, но ничья трансформирует смелость в глупость.

Вывод: надо хватать то, что посередине, и оставаться минимум при своих.

Англия. «Уотфорд» – «Арсенал» (14 октября, 19:30)

Ставка: тотал больше 2,5 за 1,55

Этот выбор настолько банален, что ставку советуют даже в специальном меню на WhoScored.

Причин втопить на канонический большой тотал ровно три:

Первая – оборона «шершней»: в последних трех матчах она даже более шаткая, чем семейная жизнь Андрея Аршавина (9 пропущенных);

Вторая – статистика «Арсенала» против «Уотфорда»: эти клубы уже девять встреч подряд обеспечивают три гола (или больше);

Третья – «канониры» уже три матча подряд не пробивали жирный тотал. Значит, пробьют в субботу. Нужно лишь выбрать коэффициент: либо больше 3.0 за 1,84 (возврат при трех голах), либо обычный ТБ с унизительным, но безопасным 1,55.

А еще:

– Спецпредложение для хейтеров Игоря Шалимова. «Краснодар» накопил три поражения кряду, и если проиграет ЦСКА дома, то тренера, скорее всего, вышвырнут на биржу труда. Сценарий заработка на этой паре очевиден: надо лить на победу «быков» с форой 0 за 1,55 и ждать либо денег, либо отставки фаворита Сергея Галицкого (будет моральное удовлетворение).

Скучный исход (ничья) никак не ударит по кошельку – кэш прилетит обратно на счет. 14 октября, 19:00.

И еще:

– «Реал» едет в гости к «Хетафе» – матч пройдет за несколько часов до баттла «Атлетико» и «Барсы», поэтому «Мадрид» должен атаковать ворота хозяев агрессивнее, чем Харви Вайнштейн – голливудских актрис. Фора «минус 1,5» – неплохой выбор, особенно за коф 1,8: «бланкос» обязательно нужно побеждать, причем желательно без нервов перед Лигой чемпионов.

Берите, не пожалеете. 14 октября, 17:15.

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