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«Бавария» и «Сити» забили 12 в сумме, «Пэлас» утопил «Челси». Все результаты дня
Исходы матчей, которые ты обязан знать.
Чемпионат Англии
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» (0:0)
«Манчестер Сити» – «Сток Сити» (7:2)
Голы: Жезус 17', 56', Стерлинг 19', Д. Сильва 27', Фернандиньо 60', Сане 62', Б. Силва 79' – Диуф 44', Уокер 47' (автогол)
«Кристал Пэлас» – «Челси» (2:1)
Голы: Аспиликуэта 11' (автогол), Заха 45' – Бакайоко 18'
Гол: Эриксен 47'
«Суонси» – «Хаддерсфилд» (2:0)
Голы: Абрахам 42', 48'
Голы: Вуд 85' – Антонио 19'
Удаление: Кэрролл 27' («Вест Хэм»)
Чемпионат Испании
Гол: Весга 43'
«Хетафе» – «Реал Мадрид» – 1:2
Голы: Молина 56' – Бензема 39', Роналду 85'
Чемпионат Германии
Голы: Шустер 8' (автогол), Коман 42', Алькантара 63', Левандовский 75', Киммих 90'
Голы: Горецка 54' (пенальти), Бургшталлер 78'
Удаление: Харагути 44' («Герта»)
«Хоффенхайм» – «Аугсбург» (2:2)
Голы: Хюбнер 52', Ут 85' – Грегорич 75', Фогт 89' (автогол)
«Ганновер» – «Айнтрахт» Франкфурт (1:2)
Голы: Сане 36' – Алле 10', Ребич 89'
Голы: Максим 2', Белль 52', Латца 58' – Уолас 9', Салихович 90' (пенальти)
Чемпионат России
«Динамо» – СКА-Хабаровск (2:0)
Голы: Козлов 18', Ташаев 78'
Голы: Бикфальви 57', Ильин 87' – Брызгалов 88'