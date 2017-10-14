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«Бавария» и «Сити» забили 12 в сумме, «Пэлас» утопил «Челси». Все результаты дня

«Бавария» и «Сити» забили 12 в сумме, «Пэлас» утопил «Челси». Все результаты дня
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 57 мин. назад

Исходы матчей, которые ты обязан знать.

Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» (0:0)

«Манчестер Сити» – «Сток Сити» (7:2)

Голы: Жезус 17', 56', Стерлинг 19', Д. Сильва 27', Фернандиньо 60', Сане 62', Б. Силва 79' – Диуф 44', Уокер 47' (автогол)

«Кристал Пэлас» – «Челси» (2:1)

Голы: Аспиликуэта 11' (автогол), Заха 45' – Бакайоко 18'

«Тоттенхэм» – «Борнмут» (1:0)

Гол: Эриксен 47'

«Суонси» – «Хаддерсфилд» (2:0)

Голы: Абрахам 42', 48'

«Бёрнли» – «Вест Хэм» (1:1)

Голы: Вуд 85' – Антонио 19'

Удаление: Кэрролл 27' («Вест Хэм»)

Таблица АПЛ

Чемпионат Испании

«Атлетик» – «Севилья» (1:0)

Гол: Весга 43'

«Хетафе» – «Реал Мадрид» – 1:2

Голы: Молина 56' – Бензема 39', Роналду 85'

Таблица Ла Лиги

Чемпионат Германии

«Бавария» – «Фрайбург» (5:0)

Голы: Шустер 8' (автогол), Коман 42', Алькантара 63', Левандовский 75', Киммих 90'

«Герта» – «Шальке» (0:2)

Голы: Горецка 54' (пенальти), Бургшталлер 78'

Удаление: Харагути 44' («Герта»)

«Хоффенхайм» – «Аугсбург» (2:2)

Голы: Хюбнер 52', Ут 85' – Грегорич 75', Фогт 89' (автогол)

«Ганновер» – «Айнтрахт» Франкфурт (1:2)

Голы: Сане 36' – Алле 10', Ребич 89'

«Майнц» – «Гамбург» (3:2)

Голы: Максим 2', Белль 52', Латца 58' – Уолас 9', Салихович 90' (пенальти)

Таблица Бундеслиги

Чемпионат России

«Динамо» – СКА-Хабаровск (2:0)

Голы: Козлов 18', Ташаев 78'

«Урал» – «Анжи» (2:1)

Голы: Бикфальви 57', Ильин 87' – Брызгалов 88'

Чемпионат России

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