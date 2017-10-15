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Арбитр показал красную игроку «Кайрата», который похвалился бицепсом руководству клуба

Арбитр показал красную игроку «Кайрата», который похвалился бицепсом руководству клуба
Eurosport

11 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

Судья нашел в жесте Жерара Гоу что-то запрещенное.

В конце финального матча Кубка Казахстана произошел курьезный эпизод.

Нападающий «Кайрата» и автор единственного гола Жерар Гоу после замены показал бицепс руководству клуба, разместившемуся на трибунах. Арбитр посчитал жест игрока оскорбительным и направленным фанатам соперника, за что показал ему красную карточку.

  • «Кайрат» в восьмой раз выиграл Кубок страны, переиграв в финале «Атырау» – 1:0.
  • Будет ли «Кайрат» оспаривать решение судьи, неизвестно.
  • Андрей Аршавин провел в финальном матче на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

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