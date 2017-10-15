Other Agency
Арбитр показал красную игроку «Кайрата», который похвалился бицепсом руководству клуба
Судья нашел в жесте Жерара Гоу что-то запрещенное.
В конце финального матча Кубка Казахстана произошел курьезный эпизод.
Нападающий «Кайрата» и автор единственного гола Жерар Гоу после замены показал бицепс руководству клуба, разместившемуся на трибунах. Арбитр посчитал жест игрока оскорбительным и направленным фанатам соперника, за что показал ему красную карточку.
- «Кайрат» в восьмой раз выиграл Кубок страны, переиграв в финале «Атырау» – 1:0.
- Будет ли «Кайрат» оспаривать решение судьи, неизвестно.
- Андрей Аршавин провел в финальном матче на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте