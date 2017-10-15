Ничья «Атлетико» с «Барсой», поражения «Юве» и «Челси», гол Криштиану Роналду и другие фиаско дня

Англия

Де Хеа с Миньоле убили (или спасли) зрелищность главного матча АПЛ

На драку с «Ливерпулем» Жозе Моуринью обещал одного защитника и девятерых нападающих. Но ростер «МЮ» на игру вышел более сбалансированным, хотя и бросил на фланг Коутиньо сразу Янга и Валенсию, проводившего 300-й матч за клуб (первый неевропеец, кто достиг этой отметки). Полузащита «скаузеров» отрубила передачи на Ромелу Лукаку, но к получасу чуть не пропустила дальний выстрел Матича – мяч просвистел в сантиметрах от девятки.

«Ливерпуль» спродюсировал важную атаку в штрафной, только не предупредил об этом Давида де Хеа. Испанский кипер отстегнул ногу при ударе Матипа, а потом выдохнул на промахе Салаха с разворота.

Еще до перерыва Миньоле ответил Де Хеа в гонке за титулом лучшего игрока матча – Симон отразил убойный бум Лукаку с линии штрафной. Во втором тайме «МЮ» еще глубже сел в оборону и чуть не получил пенальти, но арбитр Аткинсон не увидел фола на Коутиньо. Нули на «Энфилде» – Клопп разжег после матча, сказав, что «Юнайтед» приехал за ничьей и добился ее, а у «Ливерпуля» нет права так играть.

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«Челси» проиграл худшему атакующему клубу Англии

«Челси» приехал к единственной команде из лиг топ-5, еще не забивавшей в этом сезоне. Лондонцы ужасно начали игру и действительно пропустили – Кабай от ноги Аспиликуэты запихнул мяч в сетку.

Бакайоко головой шустренько отыгрался со стандарта, и «синие» задвигались в нападении чуть активнее. В конце половины лондонский клуб потерял из-за травмы задней поверхности бедра Виктора Мозеса, а его сменщик Давиде Дзаппакоста привез второй гол. Уилфрид Заха легко прокинул мяч мимо итальянца в штрафной и проткнул его в ворота.

Без Мораты «Челси» затыкал дыры в атаке Педро и Мусонда, но они вместе с Азаром не справились впереди. Самый бодрый момент случился на 91-й минуте, но Фабрегас растерялся перед воротами после привоза Сако. 1:2 – «Челси» проиграл последней команде лиги, которая молчала 731 минуту.

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Де Брёйне затащил матч со «Стоком»

«Манчестер Сити» оперативно пристрелил «Сток Сити» – к 27-й минуте Жезус, Стерлинг и Сильва придумали три мяча и праздновали легкую победу. «Гончары» внезапно вернулись в игру – Маме Диуф вколотил один до перерыва и потом использовал голову Кайла Уокера, чтобы сделать разницу совсем опасной.

Парни Гвардиолы вовремя проснулись. Три минуты спустя Кевин де Брёйне сделал первый ассист после двух предголевых передач и хорошо нашел в штрафной Габриэла Жезуса. Пресс «Сити» не ослаб, а только усилился: Фернандиньо мощно и прицельно бахнул издали, Де Брёйне выдал еще один голевой пас на Сане, а Бернарду Силва со скамейки добавил седьмой.

7:2 – мощная заявка «горожан» на доминирование в АПЛ.

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«Арсенал» пропустил другой лондонский клуб на четвертое место

«Арсенал» в этом сезоне ужасно играл на выезде и ни разу не забивал вне «Эмирейтс». Вот и в матче с «Уотфордом» гости плохо смотрелись в нападении, вязли в середине поля «шершней» и забили лишь с углового – Пер Мертезакер убойно выпрыгнул на стандарте. Хозяева закидали «канониров» навесами, но не нервировали Петра Чеха.

Лучшим в составе «Уотфорда» выглядел Ришарлисон – бразилец косплеил Роббена смещениями и ударами с фланга, а на 70-й минуте подарил команде пенальти. Трой Дини после игры сказал, что Эктор Бельерин не видел, что рубит игрока «шершней» из-за длинных волос, и забил с точки. А на 92-й минуте «Арсенал» пропустил навал соперников и гол в пустые от Тома Клеверли. 1:2 – «Уотфорд» отобрал очки у «пушкарей» и сам забрался на четвертую строчку.

А еще в Англии:

«Тоттенхэм» владел мячом 75% времени матча с «Борнмутом» и выиграл благодаря голу Эриксена на 47-й – 1:0. Это первая победа «шпор» на «Уэмбли» в АПЛ, проклятье снято.

«Вест Хэм» забил на 19-й минуте, остался без Энди Кэрролла вдесятером на 27-й и потерял очки с «Бёрнли» на 85-й – 1:1. Команда Шона Дайча набирает столько же баллов, сколько «Арсенал» с «Ливерпулем», а Сергей Юран все ближе к назначению в «Вест Хэм».

Новости Чемпионшипа: «Халл» Леонида Слуцкого вел в счете в игре с «Норвичем», а пропустил на 96-й минуте – 1:1, «тигры» ковыряются на 15-м месте.

Испания

Суарес спас «Барсу» от поражения в Мадриде

«Атлетико» с «Барселоной» синхронно выбрали 4-2-2-2 и потому обменялись моментами еще на старте – сначала Месси едва не вонзил мяч с правого края штрафной, затем Гризманн с издевкой прошел Пике и пробил под опорную Тер Штегену. Но точнее остальных оказался Сауль, испанский центрхав без раздумий убрал мяч под правую и четко бомбанул с линии штрафной.

Во второй половине «Атлетико» понравились атаки с наскока при численном перевесе, но каталонцев спасал признанный дипломат Жерар Пике. Звонки для мадридцев пошли, когда за дело взялся Лео Месси. Богоподобный лидер «Барсы» сначала пульнул по стандарта в правую штангу, затем оказался слева и прострелил с острого угла, а в финале чуть самоустранился и увидел гол. Серджи Роберто навесил на дальнюю, а Луис Суарес кивнул в створ.

Ближе к концу всем запомнились финт Година у штрафной «Атлетико» и плевок со штрафного от Месси, но не какие-то турбоатаки с обеих сторон. 1:1 – к победе и «индейцы», и каталонцы не стремились.

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Роналду снова в порядке и прикончил «Хетафе»

«Реал» борется с внутренними проблемами через матчи с такими командами, как «Хетафе». У мадридцев в старте вышли Касилья, Начо и Льоренте, а справа в защите появился марокканец (нет, не тот марокканец, о котором вы подумали, а 18-летний Ашраф Хакими). «Бланкос» уверенно владели мячом (71% в первые 20 минут), но не создавали огня у ворот Гуаиты. Инстинкт убийцы включился на 39-й минуте – Карим Бензема поймал защиту «Хетафе» на ошибке, прокинул мяч мимо соперника и сам ударил по воротам.

Клуб из Подмадридья не вылезал на чужую половину весь первый тайм, но после перерыва удивил фаворита гольцом. Чемпионы пропустили атаку на правом фланге, а Жорже Молина то ли сам, то ли с помощью ног защитников завалил мяч в сетку. Роналду тут же включился, но не очень удачно – так себе пробил со стандарта и не добил в створ по пустым воротам после отскока. Но за пять минут до конца Криштиану классно открылся в штрафной и забил первый мяч в Примере.

Типичный «Реал» – отскок от неряшливого соперника и три очка в сложной ситуации. Зидан должен быть доволен 100-м матчем во главе «Мадрида».

А еще:

А еще в Испании:

«Севилья» проиграла «Атлетику» – баск Микель Весга забил на 43-й минуте, андалусийцы косплеят «Арсенал» и идут четвертыми в Примере.

Германия

Чемпионы прибили середняков пятью колами

«Бавария» без Карло Анчелотти впервые приехала на «Альянц-Арену». «Фрайбург» первым создал опасный момент (Кент не пробил Ульрайха из штрафной), но спустя пару минут пропустил стартовый гол – прострел Алабы конвертировал в удар по своим воротам от Шустера.

Мюнхенцы не остановились и добавили еще – Коман рыбкой добил мяч после выстрела Роббена и сейва Шволова. После получаса игры Тьяго Алькантара хлестко щелкнул издали и прикончил интригу. Дальше Левандовский просто работал на статистику, а Киммих добавил пятый по инерции. 5:0, мюнхенцы радуют Хайнкеса первой победой.

Обамеянг не спас «Боруссию» от «Лейпцига»

Главный матч Бундеслиги прошел в Дортмунде. «Лейпциг» лишился перед игрой Тимо Вернера – форвард не оправился от шума трибун в Стамбуле. Выяснилось, что проблемы «РБ» не в нападении: Ильзанкер подарил мяч Обамеянгу на четвертой минуте, габонец четко положил мяч в угол. На 10-й привезли себе игроки «Боруссии» – Бюрки плохо вышел из ворот, Забитцер опередил вратаря. Еще до перерыва Брума изнасиловал Толяна на фланге, прошел к лицевой и выкатил на пустые Поульсену – 2:1.

Прессинг «Лейпцига» сработал на старте второй половины, Сократис сшиб в штрафной Огюстена, удалился и привез пенальти. Обамеянг сократил разницу с точки, удалил Ильзанкера, но не вытащил ничью для дортмундцев – 2:3.

А еще в Германии:

«Шальке» еще до перерыва отправили в раздевалку вингера «Герты» Харагути, а после – два гола от Горетцки и Бургшталлера. 2:0 и пятое место в Бундеслиге.

Первый тайм матча «Хоффенхайма» с «Аугсбургом» можно было не смотреть, а во втором команды забили друг другу по очереди по двушечке – 2:2. Вместо того чтобы догнать «Баварию», «деревенские» тусуют на четвертой позиции.

Италия

«Ювентус» без Дибалы проиграл римскому клубу

Для встречи с самой интересной командой Италии Аллегри запихнул Манджукича на левый фланг и поберег Дибалу после важного матча сборной. Для «Юве» все началось хорошо – Дуглас Коста добил мяч после удара Хедиры, а арбитра не смутил ни офсайд бразильца, ни система видеорефери. У туринцев феерично не повезло Игуаину – Пипита додавил голкипера до ворот, мяч отскочил от его ноги в перекладину. После перерыва взорвался «Лацио» и лично Иммобиле: Чиро сначала вышел один на один с Буффоном, а затем разобрался с «Ювентусом» с 11 метров.

Аллегри выпустил кракена Дибалу, но стало даже хуже. Аргентинец на 91-й поразил перекладину, на 96-й после видеоповтора узнал, что пробьет пенальти, а на 97-й проиграл Стракоше с точки. 1:2 – чемпион проиграл в Серии А впервые за 41 матч.

А еще:

«Наполи» выстоял против «Ромы»

Двое лучших из свежих алленаторе встретились на «Стадио Олимпико». «Наполи» Сарри восхищает всех волшебной игрой и быстро забил – Инсинье выловил пинбол в штрафной и положил в сетку.

«Рома» Ди Франческо выглядела подавленной и особо не создавала моментов. После перерыва Мертенс из штрафной и Гамшик после подбора чуть не казнили «партенопеи», но либо мазали мимо цели, либо стреляли по вратарю Аллисону.

В финале столичный клуб перешел на навесы, много пулял со стандартов, но неаполитанцев выручали Пепе Рейна, штанги и перекладины. О преимуществе «Наполи» говорит и разница в xG (1,61 против 0,44 у «Ромы»), Маурицио Сарри все еще восхищает и идет без восемью победами из восьми – таких успешных команд в Европе больше нет.

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Франция

Неймар не сделал ничего, а Мёнье все равно дал 3 очка «Парижу»

«ПСЖ» неважно чувствовал себя после матчей сборных, двое из трех героев нападения (Неймар с Ди Марией) летали на игры отбора ЧМ-2018 и с трудом волочили ноги. «Дижон» не придумывал тяжелых задач, но сами парижане еле выходили со своей трети поля.

До перерыва моментов у фаворита почти не было, а после они поняли, что три очка им не отдадут. Сначала Мбаппе не забил с трех метров, а потом Мёнье аккуратно скатил мяч в пустой угол после сейва вратаря на ударе Неймара. 18-я команда Франции не расслабилась и положила мощнейший бэнгер – Жанно швырнул голешник с 30 метров.

А на 92-й минуте подоспело убийство. Мёнье снова замкнул прострел на дальней штанге и принес победу «ПСЖ». 2:1 – столичные транжиры потеряли лишь два очка, а прошла уже четверть Лиги 1.

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