Eurosport

Андрей Шевченко и Ривалдо сыграли в Китае в матче звезд, который зачем-то закончился 0:0

Шевченко и Ривалдо сыграли в Китае в матче звезд, который зачем-то закончился 0:0
Eurosport

10 мин. назадОбновлено 6 мин. назад

Возможно, первая нулевая ничья в истории таких игр.

В матчах футбольных звезд нередко можно увидеть десять и более голов, но в игре сборной Европы и сборной мира, который прошел в китайском Сиане, случилось странное исключение.

Матч, в котором приняли участие Андрей Шевченко, Ривалдо, Кристиан Пануччи, Иван Кордоба, Дида, Эрнан Креспо и другие звезды, завершился без голов.

  • Тренером сборной Европы был Паоло Мальдини.
  • Роналдо руководил сборной мира.

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