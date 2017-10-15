Андрей Шевченко и Ривалдо сыграли в Китае в матче звезд, который зачем-то закончился 0:0

В матчах футбольных звезд нередко можно увидеть десять и более голов, но в игре сборной Европы и сборной мира, который прошел в китайском Сиане, случилось странное исключение.

Матч, в котором приняли участие Андрей Шевченко, Ривалдо, Кристиан Пануччи, Иван Кордоба, Дида, Эрнан Креспо и другие звезды, завершился без голов.

Тренером сборной Европы был Паоло Мальдини.

Роналдо руководил сборной мира.

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